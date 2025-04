Gobierno Petro reduciría nuevamente el presupuesto del deporte en el 2026: “Le quita a los deportistas colombianos el 90% de los dineros”, aseguró representante a la Cámara

El gobierno de Gustavo Petro pretende reducir el presupuesto del deporte para el 2026 - crédito Fredy Rodriguez / REUTERS

El el 11 de abril de 2025 se conoció una supuesta nueva reducción de recursos económicos para el deporte a través del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026.

El ministerio del Deporte tendrá un presupuesto de 198 mil millones de pesos para el próximo año y lo que ha generado alerta e incertidumbre sobre lo que podría ser el futuro en varias disciplinas deportivas.

Este recorte causó reacciones por parte de los sectores políticos y deportivos en el país.

Así lo dio a conocer el representante a la Cámara Mauricio Parodi

El representante a la cámara dio a conocer de la siguiente forma el proyecto que pretende Gustavo Petro para reducir el presupuesto al deporte colombiano - crédito @maoparodi / X

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara Mauricio Parodi publicó un video en donde explicó de cuánto sería el recorte presupuestal para el deporte colombiano en 2026.

“El gobierno Petro le da otra puñalada por la espalda a los deportistas colombianos. Presentó el presupuesto para el 2026 recortando otra vez de manera injustificada el dinero de los deportistas. En solo 2 años, le está quitando 1,3 billones de pesos a los deportistas, es decir, más del 90% de estos dineros”, citó el congresista.

Y señaló que el gobierno Petro solo prioriza en la inversión en otros ministerios que no aportan “nada” a la población.

“Mientras que invierten en otros ministerios, como el ministerio de la Igualdad que no sirve para nada. El gobierno sigue gastando dinero en embajadas y consulados que no sirven para nada, y siguen pagando política a través de influenciadores que nada aportan a Colombia y sigue la corrupción mientras los deportistas no tienen dinero para competir”, expresó.

Y también Parodi mencionó los eventos que el gobierno de Gustavo Petro quitó y mencionó que el recorte presupuestal quedaría en 198 mil millones de pesos para 2026, lo que según él, es una ofensa para los deportistas colombianos.

“No olvidaremos que este gobierno, le quitó los Juegos Panamericanos de Barranquilla, tampoco olvidaremos que también quitó el Tour Colombia y además abandonó a los deportistas después de que los instrumentalizó en la campaña tomándose fotos con nuestros atletas con el Tricolor colombiano, para después quitarle todo el dinero que les corresponde por derecho. Solo 198 mil millones de pesos para 2026 cuando el año pasado era de 1,4 billones, es una afrenta, una ofensa contra todos los deportistas que son los mejores embajadores de Colombia ante el mundo y merecen todo el apoyo del Gobierno en conjunto con la sociedad”, concluyó.

El documento donde comienza a explicar como se recortó el presupuesto para el deporte colombiano en los últimos dos años

Este es el documento en donde explica como se vería afectado el presupuesto al deporte colombiano - crédito @maoparodi/ X

En el comunicado de prensa emitido por el senador Parodi, explicó que el gobierno nacional gastó un total de 900 mil millones de pesos en el Ministerio de Igualdad.

“Resulta aún más indignante que, mientras se desfinancia al deporte, el derroche continúa en gastos de funcionamiento y en propaganda política. Este gobierno parece querer acabar con los deportistas y con el Ministerio del Deporte, pero sí mantiene al Ministerio de la Igualdad con un presupuesto de casi 900 mil millones de pesos a pesar de que fue anulado por la Corte Constitucional desde mayo de 2024. A este ministerio le siguen aumentando los recursos, mientras se le cierran oportunidades a los jóvenes que encuentran una alternativa de vida digna”, expresó.

Los eventos que se vieron afectados por parte del recorte de presupuesto

También el representante a la cámara recordó los eventos que fueron afectados por el recorte del presupuesto del deporte por parte del gobierno nacional - crédito @maoparodi / X

Además dentro del comunicado de prensa recordó los eventos que se vieron perjudicados por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027

Cancelación del Tour Colombia 2025

Reducción de los incentivos a nuestros medallistas olímpicos

Desatención al deporte escolar en todo el país

Hay que destacar que el anteproyecto funge en una razón de visualización para 2026. el documento es la antesala del Gobierno Nacional para el inicio de los debates del Programa de Gobierno Nacional del siguiente año, que tendrán su punto más alto en el tercer trimestre del 2025, luego del trámite formal de cara al congreso.

En charla con El Tiempo en diciembre de 2025, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, destacó que se encuentra preocupado por la situación del recorte presupuestal.

“Estamos muy preocupado por la situación. Incluso, la misma ministra lo dijo, El deporte colombiano merece apoyo. Es el vehículo importante para unir al país”, añadió.

Y por otra parte, Rubén Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo también expresó su preocupación en charla con El Tiempo sobre el recorte presupuestal que hubo en el 2025 durante diciembre de 2024.

“Nosotros pasamos las peticiones al ministerio y hay que esperar. No hay Tour Colombia, pero eso es solo un evento de los que se hacen en el año. Hay que esperar qué nos van a dar y saber que se puede hacer con ese rubro”, expresó el dirigente en su momento.

Así está el presupuesto para el deporte en 2025

Fomento a la recreación y la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de Convivencia y Paz: más de 121 mil millones de pesos

Formación y preparación de deportistas: más de 260 mil millones de pesos

Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional de recreación y deporte: 17 mil 900 millones de pesos

Este es el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación

La congresista presentó el borrador del anteproyecto para el presupuesto de Colombia en 2026 - crédito @JenniferPedraz / X

La congresista Jennifer Pedraza publicó el 9 de abril de 2025 a través de su cuenta de X, en como sería el borrador del presupuesto para el Ministerio de Ciencia, Desarrollo y Tecnología, mostrando su preocupación por lo que podría ser la continuidad de dicho magisterio.

“El Gobierno Petro pasará a la historia como el que acabó con el Ministerio de Ciencia. En 3 años le ha recortado el 78% de su presupuesto con el silencio cómplice de su ministra. Este es el borrador de Presupuesto 2026. Tanto cuesta atraer cerebros fugados... pero la ciencia nunca estuvo peor”, mencionó.

Análisis del presupuesto general de la Nación para 2026

El Deporte colombiano sufriría un recorte importante en su presupuesto para 2026 - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Según la información que entregó El Colombiano en su artículo “Así se repartiría el presupuesto General de 2026: deuda, educación y salud se llevan la tajada” del periodista Miguel Alguero publicado el 11 de abril de 2025, explicó en cómo se repartirán los recursos del presupuesto general para 2026 en los Ministerios.

“La mitad del presupuesto nacional irá directamente a los 19 ministerios que manejarán $260 billones de pesos. Pero no todos salen bien librados. De hecho, tres ministerios (Educación, Salud y Trabajo) concentran el 74,2% de los recursos, que representa un total de $192 billones de pesos”, añadió.

Y por otra parte, destacó que varios Ministerios, entre los cuales se destaca el de Deporte, reciben menos dinero en este plan presupuestal.

“Del otro lado de la balanza están carteras como Deporte, Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación siguen rezagadas: el Ministerio del Deportes apenas recibirá $198.159 millones de pesos, lo que representa una reducción del 57%, el Ministerio de Ciencia un total de $120.709 millones de pesos y el MinTic apenas el 0,02% del presupuesto general”, explicaron.

Y finalmente detalló El Colombiano, la cantidad de dinero que perderá con el recorte.

“En el caso del deporte, el recorte es brutal: de más de $1,3 billones en 2024, cayó a $400.000 millones en 2025 y ahora bajará a menos de $200.000 millones. Una caída del 85% en apenas dos años, pese a las promesas gubernamentales de fortalecer el sector”, detallaron.