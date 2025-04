Histórico de la selección Colombia defendió a Miguel Borja y apuntó contra Marcelo Gallardo: “Hay técnicos que confunden a los jugadores”

Miguel Borja ha jugado 126 partidos con River Plate y ha marcado 57 goles - crédito River Plate y Colprensa

Miguel Borja está atravesando un momento complicado en River Plate, con un rendimiento que no ha logrado alcanzar su mejor nivel desde su llegada al club. El delantero colombiano rompió su racha de 474 minutos sin goles en la última jornada ante Sarmiento, pero su desempeño sigue siendo motivo de preocupación.

La última vez que anotó fue el 22 de febrero en la victoria contra San Martín de San Juan. En su siguiente aparición, frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, Borja ingresó en el segundo tiempo con el objetivo de retomar la senda del gol, pero, a pesar de su esfuerzo por generar juego, se mostró falto de confianza frente al arco y sin impacto en el partido.

El histórico delantero colombiano, Adolfo “El Tren” Valencia, analizó la situación de Borja y criticó abiertamente la gestión de Marcelo Gallardo. En entrevista con Súper Deportivo Radio, Valencia señaló que Borja ha sido valioso para River y que, a su vez, el club le ha dado mucho al delantero.

Sin embargo, el exfutbolista consideró que Gallardo no ha logrado utilizar a Borja de manera efectiva: “Cuando llegan esos técnicos que, a veces, quieren que el jugador juegue como ellos piensan, ahí viene el problema. Porque el jugador no va a jugar a gusto, como el jugador puede rendir. Le va a hacer un trabajo, pero no lo va a hacer con el amor que el jugador quiere. Entonces, si el jugador es delantero, póngalo de delantero”.

Valencia sugirió que la falta de comunicación entre Borja y Gallardo podría ser el principal obstáculo para que el colombiano recupere su mejor versión. “Lo único que arreglará el momento de Borja en River es el diálogo con Gallardo. El entrenador tiene que hablar con el grupo y decirles, ‘yo quiero que ustedes también trabajen más para Borja, acompáñenlo más’”, agregó el exjugador.

En el encuentro ante Barcelona, Borja no solo se mostró desacertado en el ataque, sino que también vivió un momento tenso con Enzo Pérez. El mediocampista le gritó con firmeza: “¡Miguel, no te tires más!” tras una acción en la que Borja no pudo controlar un balón, cometió una falta a un jugador ecuatoriano que iba de espaldas y en dirección hacia su arco. Este incidente reflejó la frustración dentro del equipo, y la falta de entendimiento entre Borja y el estilo de juego del equipo.

El futuro de Borja en River Plate podría depender de una conversación franca con Gallardo para que el delantero se sienta más cómodo en su rol y pueda recuperar su confianza. La situación, sin duda, seguirá siendo un tema de atención en el club, especialmente tras los resultados irregulares de 2025 y las tensiones mostradas en los últimos partidos.

Así fueron calificados los colombianos de River Plate

A pesar de la falta de efectividad del equipo, Kevin Castaño fue uno de los pocos jugadores destacados, recibiendo una calificación de 7 puntos por su actuación sólida en el mediocampo.

Según TyC Sports, Castaño se destacó por su movilidad y distribución en el campo, apareciendo tanto por el centro como por la derecha, y mostrando una gran actitud durante el partido. Además, fue responsable de iniciar la jugada que llevó al penal fallado por Sebastián Driussi.

Aunque su incidencia fue menor en la segunda mitad, su rendimiento fue suficiente para dejar una buena impresión, especialmente teniendo en cuenta que lleva poco tiempo en el club tras su regreso de Rusia. Los medios argentinos han sugerido que, con este nivel, Castaño podría consolidarse como una pieza clave en el once titular de Gallardo.

Por otro lado, Miguel Borja recibió una calificación de 3 puntos, siendo uno de los jugadores más criticados en el encuentro. A pesar de ingresar con más ganas que en partidos previos, Borja no aportó significativamente al equipo. Además, recibió una tarjeta amarilla innecesaria, que resultó en la pérdida de tiempo en los minutos finales del encuentro, lo que generó frustración dentro del equipo.