Se habría roto el camerino de la selección Colombia: revelaron jugador que tendría cansado a sus compañeros

La selección Colombia terminó la fecha 14 de las eliminatorias en la sexta posición con 20 puntos, sumando cuatro partidos seguidos sin ganar - crédito Colprensa

Pese a que las eliminatorias se detuvieron y volverán hasta junio de 2025, la selección Colombia continúa en el ojo del huracán por completar cuatro partidos sin conocer la victoria, con tres derrotas y el reciente empate contra Paraguay por 2-2 en Barranquilla, donde empezó con una ventaja de dos anotaciones.

Se conoció ahora un escándalo porque los jugadores de la Tricolor no soportarían más a uno de sus compañeros, el cual tuvo acción en el compromiso del 25 de marzo, se destacó en el primer tiempo y en rueda de prensa llamó la atención por sus polémicas declaraciones.

La información se suma a las versiones que indican una posible salida del técnico Néstor Lorenzo, que por el momento continuaría en el cargo hasta el final de las clasificatorias, a las que le quedan cuatro encuentros para definir los seis clasificados de manera directa y el equipo para el repechaje.

“La interna del equipo está cansada”

Tras el encuentro frente a Paraguay, el malestar en el combinado cafetero era notorio, no solo por desperdiciar una ventaja de dos goles que terminó en un 2-2 en el Metropolitano, sino por otras situaciones que demostraron una molestia en el equipo de Néstor Lorenzo.

Según Antonio Casale, periodista de RCN Radio, habría incomodidad en la selección Colombia con Jhon Jáder Durán, que pese a su anotación el 25 de marzo, que era el 2-0 parcial, las declaraciones en zona mixta y la actitud cansarían a sus compañeros en la Tricolor.

Jhon Durán marcó uno de los dos goles de Colombia en el empate 2-2 frente a Paraguay - crédito Fernando Vergara/AP Foto

“Me da pena por Jhon Durán no se ha ganado el puesto con su manera de ser. No es el dueño del puesto, no le ha ganado a nadie. Para mí, primero que sean personas. O te comportas o no te vuelvo a traer, si fuera Lorenzo”, mencionó el comunicador en el medio radial.

Casale mencionó que “le puedo decir que la interna del equipo está cansada y es insoportable. El ‘cuentico’ de que está aprendiendo ya tiene ‘mamado’ a más de uno”, pues el delantero de 21 años solo ha marcado tres goles en 16 encuentros, además de otras críticas por su actitud.

La selección Colombia quedó golpeada en las eliminatorias, pero mantiene las opciones de clasificar de manera directa al mundial - crédito Colprensa

Cabe recordar que Durán le dijo a los medios en Barranquilla que no había problemas en el equipo, al decir que “antes ganábamos y no éramos Dios y ahora no somos el diablo. Hay que aprender a tratar”, añadiendo que “es normal. Todo el tiempo no puede ser color de rosa, hay momentos malos y momentos buenos; como en la casa, hay momentos de crisis con la pareja, hay momentos buenos y malos”.

¿Cuándo llegara a Al Nassr?

Jhon Jáder Durán dejó el equipo nacional tras el empate con Paraguay y, a pesar de que los entrenamientos en Al Nassr han avanzado, su paradero sigue siendo incierto. Cuatro días después, el 29 de marzo, se desconoce su ubicación, mientras su equipo se prepara para el crucial derbi contra Al Hilal, programado para el 4 de abril.

Lo extraño de su ausencia es que fue acompañado por un alto dirigente de Al Nassr en Barranquilla. Desde entonces, el jugador no se ha reportado en Riad, aunque el club ha compartido imágenes de sus entrenamientos con otros jugadores que regresaron tras los partidos internacionales, como Cristiano Ronaldo.

Jhon Jáder Durán llegaría a tiempo el partido de Al Nassr contra su clásico rival Al Hilal, por la Saudi Pro League - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El retraso en su regreso se atribuye a “problemas con los vuelos”, según el medio árabe Al Yaum, que indica que Durán arribará a Riad el 31 de marzo, justo antes del clásico contra Al Hilal. Este partido es fundamental para Al Nassr, que necesita asegurar un lugar entre los tres primeros de la liga para clasificar a la próxima edición de la Champions de Asia.