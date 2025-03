Federación Colombiana de Fútbol tiene dudas con Néstor Lorenzo: directivo reveló que está “preocupado y no tan confiado”

Por el momento, Néstor Lorenzo sigue con la selección Colombia como técnico, pero sin el puesto asegurado - crédito Leslie Plaza/EFE

Tres días después del empate 2-2 contra Paraguay en Barranquilla, no se calman las aguas para Néstor Lorenzo y por primera vez se encuentra en riesgo de ser despedido de la selección Colombia, que hasta 2024 era una de las mejores del mundo, pero tuvo un pésimo inicio en 2025 al solo sumar un punto de seis por eliminatorias.

Es por eso que un directivo de la Federación Colombiana de Fútbol reveló que hay dudas con Lorenzo y preocupación por el bajo rendimiento en los dos compromisos de la Tricolor, que pasó de la segunda a la sexta posición en las clasificatorias, con 20 unidades y separada por cinco puntos del repechaje.

Cabe recordar que, Brasil despidió a Dorival Júnior, su entrenador, por la goleada 4-1 contra Brasil, siendo el segundo que sale de la Canarinha en eliminatorias y dejando claro que no le tembló la mano para dar un timonazo a falta de cuatro jornadas para asegurar el cupo al mundial.

“La fe está un poco opacada”

Néstor Lorenzo, por el momento, cuenta con el respaldo en la Federación Colombiana de Fútbol para seguir con el combinado nacional, aunque el ambiente no es el mismo de un año atrás, cuando era de un 100%, sino que bajó por los resultados en las eliminatorias y que provocó dudas.

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, es uno de los que mostró preocupación, ya que siente que se está arriesgando el cupo al mundial de la selección Colombia, que pese a que sigue en puestos de clasificación directa y a muy poco de asegurarse, el juego no la acompaña.

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, mostró preocupación con Néstor Lorenzo - crédito Colprensa

“Estoy preocupado. No es fácil para un equipo tener la debacle deportiva que tuvimos. Yo como dirigente deportivo tengo fe, pero la fe está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo y jugadores que están activos, pero no sé qué pasa”, dijo el directivo a Caracol Radio.

El vicepresidente mostró su temor por lo que pueda pasar con Néstor Lorenzo, pues es uno de los que no ve con buenos ojos la situación del argentino y se inclinaría por una salida del combinado nacional: “Dios quiera que no suceda nada raro, pero yo como dirigente deportivo, y me perdona la sinceridad, estoy preocupado y no tan confiado como muchos”.

Néstor Lorenzo pasó de ser el más querido en Colombia por llegar a la final de la Copa América, a sufrir críticas por el mal momento en Eliminatorias - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Cabe recordar que el periodista Felipe Sierra también mencionó que un grupo de jugadores en la selección Colombia también se encuentra molesto con Lorenzo, al parecer algunos de los que no sumaron minutos en la doble jornada, pero no hay información oficial al respecto.

“Con razón Lorenzo no sabe hacer los cambios”

Hamilton Ricard, en entrevista con Deportes sin Tapujos, mencionó que faltó autocrítica en la selección Colombia, en especial con Néstor Lorenzo: “Obvio hubo fallas, él tiene que saber. Cómo no van a reconocer que hubo fallas, no tuvieron la pelota, estuvieron lentos, no tuvieron movilidad, les cuesta reconocer cuando se equivocan”. ​

Hamilton Ricard es recordado por integrar la selección Colombia a finales de los años 90 e inicios de los 2000 - crédito Colprensa

“Si le preguntas a un jugador de la Selección y dice que todo está bien, pues uno dice con razón Lorenzo no sabe hacer los cambios porque si los jugadores no saben en la cancha lo que está pasando es terrible”, mencionó el exjugador, que al ser consultado sobre si debe seguir el argentino, dijo que “no sé qué es lo más conveniente. Estamos de sextos porque los de atrás no ganan. La cosa está fea”. ​

“¿Lo sacaría? Hay que analizarlo, él ya los conoce, pero a veces un técnico nuevo es un revulsivo. Con lo que yo vi contra Paraguay me inclinaría en un 80 por ciento a sacarlo”, terminó de decir Ricard.