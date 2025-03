Martín Arzuaga arremetió contra jugadores de Nacional tras jugada de Francisco Chaverra: “Doble moral es lo que son”

Francisco Chaverra generó una trifulca en medio del clásico entre Medellín y Nacional - crédito @xDanielin/X

Francisco Chaverra es uno de los jugadores del momento en Colombia. El extremo caleño, que supo ser finalista con Independiente Santa Fe en el primer semestre de 2024, protagoniza una destacada campaña con el Deportivo Independiente Medellín, incluso ganándose amores y odios entre los fanáticos al balompié en todo el país.

No es para menos; más allá de los dos goles y la asistencia que ha aportado para los Poderosos desde que comenzó el campeonato, el atacante se ha hecho famoso por cuenta de una jugada que algunos han llegado a tildar de “sobradora” y/o “provocadora”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Se trata de la llamada “chaverrinha”, jugada en la que Chaverra se para con los dos pies sobre el balón, tal como lo hizo el argentino Valentín Barco en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2023 con Boca Juniors contra Palmeiras.

El extremo colombiano ha practicado dicha jugada contra Envigado, Millonarios y, en el caso más reciente, contra Atlético Nacional. Fue sobre el cierre de la primera mitad del duelo contra los Verdolagas que, tras recibir un pase de Leider Berrío, Chaverra hizo su jugada, lo que desató la ira de los futbolistas del equipo dirigido por Javier Gandolfi.

Y es que una vez culminó la jugada en la que el futbolista del DIM hizo su propio gesto, algunos jugadores del Verdolaga lo increparon con fuerza. Por ejemplo, Alfredo Morelos, William Tesillo, entre otros, se mostraron indignados con su colega, que alegaba haber recibido golpes por parte de sus rivales.

Francisco Chaverra se paró sobre el balón frente a Nacional - crédito @xDanielin/X

De hecho, como una medida disciplinaria del juez, tanto Chaverra como Tesillo fueron amonestados por parte de Alexander Ospina. Sin embargo, el actuar de los jugadores de Atlético Nacional fue cuestionado por diferentes personajes del balompié, que no los bajaron de “doble moral”.

Para tomar un ejemplo, Martín Arzuaga, exfutbolista colombiano, aseguró en redes sociales que “Muy sensibles los jugadores de Nacional. Es más la chaverriña se hizo cuando se iba 0 a 0. ¿Cuándo Marinó se paró en frente a juanfer si era un loquillo? Doble moral es lo que son.!!!”.

Martín Arzuaga arremetió contra los jugadores de Atlético Nacional - crédito @arzuagatoro24/X

Las palabras de Arzuaga están basadas además en un episodio que protagonizó el mismo Marino Hinestroza con Juan Fernando Quintero en el duelo entre Atlético Nacional y América de Cali del pasado 9 de marzo.

En aquel momento, el extremo caleño provocó a Quintero parándosele en frente y haciendo gestos a la hinchada de Atlético Nacional cuando el antioqueño se disponía a cobrar un tiro de esquina.

Gesto de Marino Hinestroza contra Juan Fernando Quintero - crédito Redes Sociales

Además, futbolistas como Alfredo Morelos, Edwin Cardona, entre otros, son habituales en gestos provocativos contra sus rivales, lo que ha generado múltiples polémicas en el campeonato.

Qué dijeron en Atlético Nacional sobre la jugada de Francisco Chaverra

William Tesillo aseguró: “Son momentos de partido, estás caliente, teníamos uno menos, quedaban dos minutos para que se acabara el primer tiempo... Fue más reacción a la emocionalidad, queda ahí nada más, sabemos que lo viene haciendo en algunos partidos, pero queda ahí, él es buen jugador”.

El jugador colombiano ha intentado la jugada en diferentes ocasiones, y también se ha caído - crédito @juanpinedar27/X

“No me parece que esté bien porque teníamos un hombre menos, pero no voy a entrar en discusiones con él porque cada uno decide qué hacer en el terreno de juego, seguramente antes que teníamos los 11 no hizo la jugada pero es respetable”, dijo Juan Manuel Zapata, volante Verdolaga.

Así mismo, Dairon Asprilla dijo: “Independientemente de todo es fútbol, sabemos que él es así, canchero. No soy de opinar mucho pero creo que cada jugador hace lo que quiera en el terreno de juego. Él tomo esa decisión, se puede calentar un poco porque es como una burla”.