Carlos Antonio Vélez condenó a Néstor Lorenzo tras la derrota de Colombia ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas: “Que mediocres somos”

El 20 de marzo de 2025, Colombia perdió por 2-1 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, resultado que dejó preocupada tanto a la fanaticada de la selección como a la prensa deportiva del país.

Una de las voces que se refirió a la derrota ante la Verde Amarelha en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, fue Carlos Antonio Vélez, periodista y analista de fútbol de Win Sports, que cuestionó fuertemente que el técnico Néstor Lorenzo confesara que no cambió a James Rodríguez, porque el jugador no quería salir del campo de juego.

Además, cuestionó el juego de la selección Colombia en los últimos encuentros, y aseguró que Néstor Lorenzo no utiliza bien a los jugadores que convoca a la Tricolor.

El concepto de la situación de James Rodríguez por Carlos Antonio Vélez

En su espacio de opinión, Carlos Antonio Vélez se refirió a las palabras de James Rodríguez tras la derrota frente a Brasil, donde afirmó que las declaraciones del capitán de la selección Colombia, justifican la mediocridad de la Tricolor.

“A la final lo de James fue otra babosada: dizque el árbitro tiene la culpa por añadir diez minutos. ¿No vamos a poder salir de ahí? Que mediocres somos. No estamos para las grandes responsabilidades. La Selección Colombia sufrió un espasmo en el segundo tiempo y ellos funcionaron mejor en los cambios, nuestro técnico roncaba mientras James estaba con la lengua afuera. Marino debió entrar y si no ¿para qué lo lleva? Está claro que James le maneja el equipo".

Y también aprovechó para referirse a las declaraciones que entregó Néstor Lorenzo sobre la situación de James Rodríguez, que jugó todo el encuentro y fue uno de los más cuestionados por su rendimiento deportivo.

“Él mismo reconoció de que hay jugadores como James que determinan cuando entran o salen y así no es, no, así no es (sic). No, él tiene que ir viendo los tiempos de un partido porque es el técnico y si no ¿para qué lo tienen? entonces que dirija James el equipo, a lo mejor le iría mejor que a Lorenzo".

Cuestionamiento a Néstor Lorenzo por el juego de Colombia

También habló sobre la falta de autoridad que tiene Néstor Lorenzo sobre los jugadores y dejó en duda el crédito que tiene el entrenador en el manejo del grupo y a la hora de trabajar el equipo en los partidos.

“Tenemos muy buenos jugadores, pero también un técnico sin autoridad, y lo más grave es que es recurrente en las equivocaciones de planteo y reconducción del juego. Y, ojo, que en el próximo ni empatar sirve. Yo no dudo de clasificación, pero se le está acabando el crédito”

Y complementó en su espacio de opinión de Palabras mayores emitido en Win Sports y Antena 2, complementó que el combinado nacional está acostumbrado a justificar las derrotas

“No sé si Lorenzo no ve bien lo que está pasando. O de pronto él no tiene manejo del equipo. Yo no puedo decir que la selección Colombia jugó bien, pero Brasil tampoco: es un equipo muy pobre y se muere de hambre con la nevera llena. Durante todo el partido hicimos sólo tres tiros, ¿eso es jugar bien? El problema es que nos metemos mentiras: estamos en la justificación del fracaso".

Declaraciones de Néstor Lorenzo sobre los cambios de la selección Colombia y la continuidad de James durante todo el partido

Néstor Lorenzo habló en la rueda de prensa tras la derrota ante Brasil, en donde explicó que James quería continuar en el encuentro, razón por la cual Carlos Antonio Vélez cuestionó las palabras del capitán de la selección Colombia y al mismo entrenador de la Tricolor.

“James me dijo que podía seguir un poco más, igual que Luis Díaz. Teníamos que tapar las bandas de Brasil con un jugador que pudiera cubrir esas labores a nivel defensivo, y fue ese el motivo por el cuál continuó en el campo de juego”.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Brasil ante Colombia

Argentina: 25 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Brasil: 13 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Uruguay: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Paraguay: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Ecuador: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Colombia: 19 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Bolivia: 13 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Venezuela: 12 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Perú: 10 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Chile: 9 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12)