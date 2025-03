Fuerte crítica por el regreso de la Primera C al fútbol colombiano: “¿Qué se podría esperar? Negocio de González Álzate"

La Primera C de Colombia volverá a la categoría profesional después de más de 20 años sin ascensos - crédito Primera C Fútbol de Colombia/Facebook

El fútbol colombiano anunció un cambio importante para la temporada 2026, en la que se le dará vía libre al regreso de la Primera C, división que volverá al profesionalismo después de 24 años, tras su última aparición en 2001, y que avanza en un proyecto que defina el sistema de ascenso y descenso en la segunda categoría.

Sin embargo, el campeonato de tercera división recibió la primera crítica por el nivel actual del fútbol colombiano, pues en la primera división no se tienen equipos con peso a nivel internacional y la “B” recibe toda clase de comentarios por aquellos equipos considerados “acomodados” por no querer triunfar y recibir un buen dinero por derechos de televisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol espera que la Primera C le suba el rendimiento al país, amplíe la cantidad de jugadores a nivel profesional y más regiones que se den a conocer, aunque queda por saber cómo se organizará el campeonato, participantes y formato.

“¿Qué se podría esperar de la Primera C?"

Desde hace años que un gran sector de los aficionados pedía una tercera división en el fútbol colombiano, ya que el país es uno de los pocos en el mundo que solo cuenta con dos categorías profesionales, pues muchas naciones alcanzan a tener hasta 10 divisiones, como se ve en Inglaterra.

Para Iván Mejía, ex periodista de Caracol Radio y Win Sports, no hay mucho optimismo con el regreso de la Primera C, al argumentar que la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay cuentan con un nivel muy bajo, sumado a la desorganización de los campeonatos y las polémicas afrontadas en las anteriores temporadas.

Iván Mejía aseguró que la Primera C tendría el mismo nivel bajo que la primera y segunda división del fútbol colombiano - crédito @PajaritoDeIvan/X

“La A es un desastre. La B es amorfa, caótica, una porquería. ¿Qué se podría esperar de la C? ¡Negocio de González Álzate!“, fueron las palabras del recordado comunicador en su cuenta de X, que recibió muchos comentarios de usuarios que defendieron la creación de dicha división.

En esas declaraciones, Iván Mejía atacó a Álvaro González Alzate, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), que es uno de los promotores para que la Primera C vuelva al profesionalismo, aunque sin definir si la Dimayor tomará el control del certamen o seguirá en manos de la entidad amateur.

En asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol y la División Aficionada del Fútbol Colombiano, se aprobó crear el proyecto para que la Primera C tenga ascenso a la segunda división - crédito Primera C Fútbol de Colombia/Facebook

“Es una necesidad que ya tiene el fútbol colombiano”

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, destacó que el regreso de la tercera división en el país es una oportunidad para que más personas puedan dedicarse a la actividad profesional, crezcan en el deporte y los equipos de la “A” y la “B” encuentren más talentos.

“Yo creo que es una necesidad que ya tiene el fútbol colombiano. Es un proyecto interesante y nos puede coadyuvar mucho para la conformación de nuevos clubes y para brindarles nuevas oportunidad a muchos más jugadores. Estoy muy de acuerdo con esta iniciativa, que la teníamos en carpeta desde hace muchos años, pero no habíamos podido cristalizarla”, dijo el directivo a El Heraldo.

Por su parte, Álvaro Aguilar, padre del exjugador Abel Aguilar, mencionó al mismo medio que “la Primera C es una necesidad histórica que tiene el fútbol colombiano, y tiene que darse tarde o temprano. Desde hace dos o tres años la Fifa está presionando fuertemente porque es inaudito que solamente Colombia a nivel mundial, como país clasificado habitualmente a los mundiales, no tenga tercera y cuarta categoría.

Estos son los equipos que participaron en la Primera C 2024 en Colombia, divididos en distintas zonas regionales - crédito Primera C Fútbol de Colombia/Facebook

“La no existencia de la ‘C’ en Colombia ha traído como detrimento la perdida, al año, de entre 10 mil y 12 mil jugadores de 18, 19, 20, 21, 22 y 23 años, eso solo pasa en este país. También ha generado que muchos jugadores jóvenes cojan caminos equivocados, como ingresar a las filas de grupos armados y a la delincuencia, porque no hay espacio en el fútbol colombiano, donde solo hay 36 equipos”, añadió.

Aguilar explicó que, por el momento, se estudiará la propuesta de Llaneros para definir cómo será la tercera división: “Yo me inclino por el modelo del futbol español, donde participan como 120 clubes regionales y se van eliminando entre sí, y se juega una gran final. Si se aprueba la C, tiene que haber ascenso respectivo a la ‘B’ y descensos para la ‘C’ de los equipos que hagan pésimas campañas en la ‘B’”