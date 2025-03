Nacional vs. América: Marino Hinestroza le celebró a Juan Fernando Quintero en pleno tiro de esquina

Marino Hinestroza fue gran figura del partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2025 - crédito Win Sports

Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional, se robó la atención en el clásico del fútbol colombiano contra América de Cali, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El delantero del cuadro ‘verdolaga’ fue sustituido en los últimos minutos del partido y, en su camino hacia el banco, decidió detenerse cerca de Juan Fernando Quintero, quien se disponía a cobrar un tiro de esquina en ese momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En lugar de simplemente pasar por detrás del volante del América de Cali, Hinestroza se acercó directamente a él y levantó uno de sus brazos en señal de celebración y reconocimiento hacia la hinchada, que respondió con entusiasmo desde las tribunas.

“Va pasando Marino y se le para en toda la raya, ese man está loco (risas). Se le paró a Juanfer”, dijo el narrador en el momento.

Marino Hinestroza ha jugado 35 partidos con Atlético Nacional y ha anotado seis goles - crédito Atlético Nacional

Este gesto, realizado de manera desinhibida y en pleno contacto visual con Quintero, fue interpretado como una provocación, sumándose al ambiente de rivalidad entre los dos equipos. A pesar de que Quintero no reaccionó ni se mostró alterado por la acción de su homólogo, el gesto de Hinestroza rápidamente se viralizó.

El que no estuvo de acuerdo con el comportamiento del extremo de 22 años fue a Faryd Mondragón, comentarista de Win Sports, que aseguró que ese tipo de actitudes pueden perjudicar a Marino en una eventual convocatoria a la selección Colombia:

“Estos detallitos van a tener que pulirselos a él. Esto, las celebraciones porque él tiene todas las condiciones para ser un grande del fútbol mundial, pero estos detallitos hay que pulírselos. Me van a disculpar ustedes dos, pero a mí no me parece gracioso. Le hacemos un daño a Marino, que es un jugador que queremos proyectar al fútbol mundial”, dijo el exportero del Deportivo Cali y varios equipos del fútbol internacional.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025

Atlético Nacional es segundo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa

Independiente Medellín: 18 puntos | +9 diferencia de gol | 8 partidos jugados Atlético Nacional: 16 puntos | +12 diferencia de gol | 7 partidos jugados América de Cali: 14 puntos | +8 diferencia de gol | 7 partidos jugados Junior FC: 13 puntos | +4 diferencia de gol | 8 partidos jugados Millonarios FC: 13 puntos | +2 diferencia de gol | 8 partidos jugados Deportivo Pasto: 13 puntos | +2 diferencia de gol | 8 partidos jugados Independiente Santa Fe: 12 puntos | +7 diferencia de gol | 7 partidos jugados Deportivo Cali: 12 puntos | +3 diferencia de gol | 7 partidos jugados Alianza FC: 12 puntos | +1 diferencia de gol | 7 partidos jugados Once Caldas: 12 puntos | -2 diferencia de gol | 7 partidos jugados Deportes Tolima: 9 puntos | +2 diferencia de gol | 6 partidos jugados Llaneros FC: 8 puntos | -3 diferencia de gol | 8 partidos jugados Deportivo Pereira: 8 puntos | -4 diferencia de gol | 8 partidos jugados Boyacá Chicó: 8 puntos | -6 diferencia de gol | 7 partidos jugados Fortaleza CEIF: 7 puntos | -5 diferencia de gol | 6 partidos jugados Envigado: 7 puntos | -9 diferencia de gol | 8 partidos jugados Atlético Bucaramanga: 6 puntos | -5 diferencia de gol | 7 partidos jugados Águilas Doradas: 4 puntos | -3 diferencia de gol | 7 partidos jugados Unión Magdalena: 4 puntos | -6 diferencia de gol | 8 partidos jugados La Equidad: 3 puntos | -5 diferencia de gol | 8 partidos jugados