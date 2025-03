Compañero de James Rodríguez en León pasó vergüenza delante las cámaras por cuenta del colombiano

James Rodríguez llegó al León en enero de 2025 y ya se transformó en un favorito de los aficionados - crédito Club León

James Rodríguez atraviesa un momento positivo con el Club León de México, gozando de la confianza del entrenador Eduardo Berizzo, del apoyo de sus compañeros de equipo y de la hinchada esmeralda, que ve a su equipo liderando el torneo Clausura de la Liga MX con 26 puntos, tres por encima del América de México.

La llegada del colombiano como jugador libre tras desvincularse del Rayo Vallecano es todo un suceso y la institución aprovecha al máximo el despliegue que esto puede generar en redes sociales, incluso de manera indirecta.

En un video publicado en las redes sociales oficiales del León, el lateral Salvador ‘Chava’ Reyes fue el centro de una divertida situación, por cuenta de la dinámica “cuál es el contacto más famoso que tiene en su celular”.

Cuando le preguntaron al jugador, este contestó mencionando futbolistas con los que coincidió cuando militaba en su anterior club, el América de México. “Yo creo que puedo meter ahí a Andrés Guardado, [Miguel] Layún, [Guillermo] Ochoa. Y ya”, dijo.

Salvador Reyes reveló que tiene el número personal de Andrés Guardado, pero no el de James Rodriguez - crédito Henry Romero/REUTERS

En ese momento el realizador del video le preguntó “¿James no?”, a lo que ‘Chava’ respondió entre risas: “Es que todavía no lo registro”.

La realización le sugirió llamar al ’10’ colombiano y ponerlo en altavoz para que los usuarios pudiesen asegurarse de que lo registraba entre sus contactos. En ese momento la contestadora automática le dijo “el saldo de tu celular está vencido”, provocando las risas del futbolista y del equipo de redes sociales del León, algo que se extendió a los comentarios.

Salvador Reyes llegó al Club León en 2024, procedente del América de México - crédito Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports

“iPhone 16 pro max 1tb mamalon, no tiene saldo“, ”no me gustó, debería decir contundentemente, a James!!“, ”Desde que entró James ya no alcanza el sueldo para los demás“, ”yo me imagino la humildad de James diciendo eee yo creo que a Cristiano“, ”Entiéndanlo, todavía no es quincena”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.