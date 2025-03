Efraín Juárez se olvida de Atlético Nacional y muestra su verdadero amor: “Este es el club de mi corazón”

Efraín Juárez viene de dirigir al Atlético Nacional, con el que salió campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia con solo tres meses de trabajo en 2024 - crédito Colprensa

Efraín Juárez vuelve al ruedo del fútbol tras su recordado y polémico paso por Atlético Nacional, en el que pasó de la gloria por ser campeón de la Liga BetPlay y Copa Colombia en 2024, a la salida por la puerta trasera tras su conflicto con Gustavo Fermani, director deportivo, con respecto al armado de la plantilla.

A su llegada a la Ciudad de México, el entrenador reveló su emoción por dirigir a Pumas y dejó atrás su pasado con los Verdolagas, conjunto del cual se fue con fuertes críticas por no estar de acuerdo con algunas decisiones durante la pretemporada, dejando su puesto a Javier Gandolfi.

De esta manera, Efraín Juárez se enfrentará a nada menos que James Rodríguez, la estrella del líder León en el torneo Clausura, pero también con el objetivo de clasificar a la serie final y dar una buena presentación en la Copa de Campeones de la Concacaf, enfrentando en octavos a la Liga Alajuelense de Costa Rica.

"Amo a Pumas"

Casi que dos meses después de su renuncia al Atlético Nacional, con solo cinco días de pretemporada en enero, el entrenador mexicano llegó a su país para entrenar al equipo Felino, con el que tiene muchas obligaciones en la Liga MX y la Copa de Campeones, así que quiere ponerse al mando lo antes posible.

A su llegada a la Ciudad de México, Efraín Juárez le dijo a los medios de comunicación que es un apasionado por la UNAM: “Es mi casa, me da felicidad y mucha ilusión aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo a Pumas, Siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado, le tengo un profundo agradecimiento. Si Pumas no me hubiera dado la oportunidad estaría en otra situación que fuera el fútbol”.

El exjugador universitario rechazó otras ofertas para asumir la dirección técnica del equipo que lo vio nacer futbolísticamente - crédito @AdriMonsalve/X

“Hoy, que Pumas llamó a la puerta, yo tenía otros objetivos, otros sueños, otras oportunidades acá y estaba buscando otras opciones, pero cuando la casa te llama no le puedes decir que no”, mencionó el técnico, añadiendo que rechazó otras opciones para aceptar la de su nuevo equipo.

En charla con el medio Claro Sports, Efraín Juárez reveló que lloró por su llegada a Pumas, pues “regresar a casa siempre es lo mejor. Hubo otras ofertas en semanas recientes, pero no me convencían. Cuando Pumas llamó, no lo pensé dos veces”.

Pumas UNAM le confiará su temporada 2025 a Efraín Juárez, conocido de la casa para mejorar en la Liga MX - crédito Raquel Cunha/REUTERS

“Soy un agradecido de por vida con este club. Me ha dado mucho más de lo que imaginé. Sé que la situación no es la ideal, pero por eso mismo es el momento perfecto para aportar mi granito de arena y devolverle a Pumas el lugar que merece”, terminó de decir el entrenador de los Felinos.

James vs. Juárez

Durante el primer semestre de 2025, los Pumas de la UNAM afrontarán muchas cosas con el nuevo entrenador, que espera el mismo éxito que en Atlético Nacional y fue dos trofeos con una gestión de apenas tres meses, dejando una plantilla competitiva para la Copa Libertadores 2025.

El reto más importante será el partido contra el León del colombiano James Rodríguez, que será el 30 de marzo a las 8:00 p. m., hora cafetera, en el Nou Camp por la fecha 17 del torneo Clausura, que actualmente es liderado por los dirigidos por Eduardo Berizzo con 23 puntos.

James Rodríguez es el capitán y líder de León, que puntea con 23 puntos en nueve jornadas - crédito Club León

Con respecto a la Liga MX, Pumas no realiza la mejor campaña porque se encuentra afuera de los playoffs de la serie final, suma 11 puntos en el puesto 12 y a solo una unidad de Mazatlán, que es décimo y obtiene, por el momento, el último cupo a la ronda clasificatoria a la pelea por el título.

Finalmente, Efraín Juárez afrontará con los Felinos por la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que se medirá en los octavos de final contra la Liga Alajuelense de Costa Rica, cuyo primer compromiso será el martes 4 de marzo en el estadio Olímpico de la Ciudad de México, mientras que la vuelta se jugará el jueves 13 del mismo mes en territorio Tico.