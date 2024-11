Néstor Lorenzo se refirió a la situación de Juan Fernando Quintero en Racing de Avellaneda: “No hay posibilidad de eso”

Juan Fernando Quintero celebrando el segundo gol en la final de Copa Sudamericana - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Racing Club de Avellaneda y la selección Colombia viven un duelo aparte por un solo motivo: la presencia del mediocampista Juan Fernando Quintero.

Por este motivo, el estratega de Los Cafeteros, el argentino Néstor Lorenzo, habló sobre las principales novedades que vive la selección Colombia de cara a los duelos en la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay, en Montevideo, y Ecuador, en Barranquilla.

Uno de los principales temas de los cuales habló fue de la presencia del jugador ex Oporto y River Plate, en donde su participación se convirtió importante para su club: Racing.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“No hay posibilidad de eso, nosotros hoy estamos necesitados de Juanfer”: Néstor Lorenzo

El estratega en imagen tras el tercer gol de Jhon Jáder Durán al minuto 82 de partido - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Quintero juegue la final de la Copa Sudamericana el 23 de noviembre de 2024 con Racing de Avellaneda ante Cruzeiro en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, el estratega confirmó que no irá a la final continental y que completará su proceso con Los Cafeteros:

“No hay posibilidad de eso. Juanfer termina su proceso con la Selección el próximo martes y eso quiere decir que viajará a Barranquilla. Sabemos que vienen cosas importantes y a veces se hacen favores, a veces, nosotros hoy estamos necesitados de Juanfer”.

De esta forma, el futbolista se perderá la final del torneo continental y esperará ser tenido en cuenta en condición de titular para los partidos ante La Celeste y la Tricolor en la fecha 11 y fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026.

Más reacciones de Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previo al duelo ante Uruguay: “Es una época difícil por los que vienen lesionados”

El estratega también habló acerca de los ausentes que tiene la Selección Colombia por el tema de las lesiones y se refirió a que tiene opciones para reemplazar a Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace que sufrió una lesión que le impidió estar en esta doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Ecuador:

“Es una época difícil, porque los que no vienen lesionados, vienen con mucha carga de partidos y es difícil para los muchachos sostener un rendimiento físico alto. A todas las selecciones les pasa esto de las lesiones o que no vengan en su mejor nivel. En cuanto a la formación que usaré, no la diré, aún no la saben los jugadores. Solo puedo decir: tenemos de tres a cuatro jugadores en la posición como posibles reemplazos de Jefferson Lerma”.

Los cuidados que deberá tener Colombia ante La Celeste

Además, fue enfático en los cuidados que deberá manejar el combinado nacional con respecto al partido que se llevará ante Uruguay en el Estadio Centenario el 15 de noviembre de 2024:

“Es un equipo de cuidado en todas sus facetas. Es un equipo que defiende y ataca bien, juega bien en los duelos, no te puedes distraer en ningún momento. Ya lo sufrimos en Barranquilla, además tiene grandes jugadores y eso lo hace un rival de mucho cuidado, más allá de lo que da Marcelo Bielsa, que es un entrenador importante”.

Así se jugará la fecha 11 y fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas:

14 de noviembre de 2024

Partido: Venezuela vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Monumental de Maturín

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Partido: Paraguay vs. Argentina

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Partido: Ecuador vs. Bolivia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

15 de noviembre de 2024

Partido: Uruguay vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario de Montevideo

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Partido: Perú vs. Chile

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

19 de noviembre de 2024

Partido: Bolivia vs. Paraguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de El Alto

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Partido: Colombia vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Partido: Argentina vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Partido: Chile vs. Venezuela

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Partido: Brasil vs. Uruguay

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Arena Fonte Nova de Fortaleza

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 22 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +14) Colombia: 19 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Uruguay: 16 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Brasil: 16 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +6) Ecuador: 13 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +2) Paraguay: 13 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de 0) Bolivia: 12 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -10) Venezuela: 11 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -2) Perú: 6 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -11) Chile: 5 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -13)