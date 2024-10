Equipo donde corrió Nairo Quintana está en crisis económica: qué fue lo que pasó

Nairo Quintana en la etapa 20 del Tour de Francia 2022 entre el recorrido que partió desde Lacapelle-Marival y llegó a Rocamadour, con el Team Arkea - Samsic's - crédito Gonzalo Fuentes /REUTERS

El corredor colombiano Nairo Quintana es uno de los más destacados en la historia del ciclismo colombiano. Más allá de los momentos buenos que vivió con Movistar Team, tuvo un paso complicado en el equipo francés Arkea Samsic.

Quintana estuvo en el equipo francés desde 2020 y finalizó su etapa para regresar al Movistar Team en 2022. Desde esa época, cuando hizo parte de la nómina del Arkea, el cuadro pasaba por una serie de dificultades legales, por las investigaciones por prácticas ilegales, como el uso de medicamentos no autorizados para los ciclistas, específicamente, el Tramadol.

Arkea Samsic pasa por una crisis económica que podría hacer que desaparezcan para 2025 según confirmó su director: “El estilo de mi equipo está en peligro”

El director del Arkéa-Samsic volvió a hablar de lo sucedido con el colombiano en el Tour de Francia. - crédito @Arkea_Samsic / X

Emmanuel Hubert, director del equipo Arkea B&B, confirmó en el mes de octubre de 2024, una noticia que se filtró durante los últimos días: su crisis económica, así lo relató el directivo: “No estoy diciendo que hayamos tenido una temporada mala, pero no ha sido excelente en términos de visibilidad. El estilo de mi equipo está en peligro”, explicó el directivo.

Además añadió lo siguiente donde detalló sobre los problemas que atraviesa el equipo deportivo: “Nuestros equipos están con amenaza de desaparición, es un hecho. Como no sé lo que me depara el futuro, no puedo darme el lujo de correr riesgos. Como toda empresa, tengo que ahorrar costes y eso significa que hay que reducir los costes salariales”, expresó el dirigente.

Además, fue tajante al hablar sobre el futuro cercano del club: “Por el momento no puedo garantizarles nada más allá de 2025 y, siempre tengan una cláusula de contrato, podrán comprometerse en otro lugar”, concluyó.

Las bajas continúan en 2024 para el Arkéa Samsic

Según la información que estableció diario Marca, reportó que el corredor italiano, Vincenzo Albanese y que hacía parte hasta hace poco del equipo francés, es nuevo fichaje del equipo norteamericano EF - Education First. Y es que también detalló el diario deportivo español, el acuerdo para que Albanese firmara con la escuadra en donde hizo parte Rigoberto Urán. se dio el 14 de octubre de 2024, además de explicar que firmará por tres temporadas.

Albanese tenía contrato con Arkea Samsic, pero por la crisis económica que viven, pudo negociar con otro equipo de ciclismo.

También, dentro de la crisis que vive el Arkea, está en vilo la continuidad de los corredores españoles Raúl García Pierna y Christian Rodríguez.

Victorias de Nairo Quintana en el ciclismo de ruta durante su estadía en Arkéa - Samsic

El ciclista colombiano se sigue entrenando en las carreteras colombianas. @NairoQuinCo - Twitter

Dentro de lo más destacado, pese a que no tuvo el protagonismo esperado, Nairo Quintana logró un top-10 en la clasificación general en el Tour de Francia de 2022, por lo que a continuación, haremos un repaso por las victorias que obtuvo el corredor boyacense cuando estuvo con Arkea:

2020

Triunfo en el Tour de La Provence

Victoria en el Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Victoria en París-Niza

2021

Terminó en el puesto 28 de la clasificación general

2022

Puesto 6 en el Tour de Francia de dicha edición - Top 10

Momento difícil de Nairo Quintana

Tras concluido el Tour de Francia, el sexto puesto que obtuvo Quintana en ese entonces fue invalidado debido al test anti-dopaje por la UCI, en donde detectó que el colombiano usó tramadol, analgésico prohibido por la Unión Ciclística Internacional. Por este motivo, Quintana fue descalificado de la competencia, pero no recibió una sanción oficial de dopaje, ya que el tramadol no es considerada como una sustancia dopante, sino que está prohibida según el reglamento de la organización internacional que rige el ciclismo a nivel mundial.