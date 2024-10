Técnico de Bolivia respondió a las acusaciones de espionaje de Néstor Lorenzo: “Estábamos dándole muchísima información a Colombia”

El entrenador de Bolivia respondió a las acusaciones de espionaje en su contra - crédito Jaime Dinas

En la antesala del enfrentamiento entre Bolivia y Colombia en las Eliminatorias Fifa, una controversia ha surgido debido a un supuesto espionaje por parte del equipo boliviano.

Según informó Semana, el entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, admitió haber espiado el entrenamiento del equipo colombiano en Cochabamba, lo que ha generado críticas y la posibilidad de acciones legales por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El partido, que se jugará en El Alto, ha captado la atención de toda Sudamérica debido al buen momento deportivo que atraviesa Bolivia, tras sus victorias contra Venezuela y Chile.

Sin embargo, la preparación para enfrentar a figuras como Luis Díaz y James Rodríguez se ha visto empañada por las acusaciones de espionaje. Durante una rueda de prensa previa al encuentro, Villegas sorprendió al confirmar la veracidad de las acusaciones, lo que ha puesto a su equipo en el centro de la polémica.

Equipo ganador de la última práctica de la selección Colombia antes de enfrentar a Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF

“Los entrenamientos que hacíamos a puerta cerrada, luego de darles la cobertura para que pudieran tener imágenes, entrevistas, etc., después salía en algunos medios todo lo que habíamos hecho en el entrenamiento. Puesto que generaba un poquito de molestia, malestar, pero no demasiado, de hecho no está bien, porque cuando es puerta cerrada, es puerta cerrada, y estamos en la misma línea del técnico de Colombia. Y yo decía ‘le estamos dando muchísima información a Colombia’ al sacar todo lo que hacíamos. Yo expresé que a mí me gustaría tener la misma información que le estamos dando a Colombia”, expresó en su defensa el entrenador.

Acto seguido, Óscar Villegas aseguró que lo mismo pasó con Venezuela, dejando entrever la práctica de grabar las sesiones de entrenamiento de su rival en la fecha 7 de la Eliminatoria Sudamericana. Además, restó importancia al suceso al asegurar que conocer la alineación titular es un “pequeño detalle” del juego.

“Exactamente, lo mismo pasó con Venezuela, cuando sacaban lo que hacían previo a Venezuela y nosotros no teníamos ninguna información de Venezuela. Así que son detalles, son pequeñeces que no hacen al verdadero fútbol, al partido, a lo que viene. Creo que Colombia tiene los argumentos suficientes para ser una selección que proponga más allá de conocer la alineación. Esa es la gran noticia, saber cómo arranca Bolivia, cómo arranca Colombia, pequeños detalles, seguramente de estrategia, de saber en las marcas que puede hacer cada equipo”.

Para finalizar su intervención sobre el tema, Villegas prefirió tomar con humor lo sucedido y le dejó la culpa a la prensa por sus publicaciones, pese a que Colombia mantuvo sus puertas cerradas a los entrenamientos, para evitar filtraciones de su estrategia de partido:

“Escuché la palabra ‘espionaje’ (risas), yo no interpreté, cuando salía demasiada información de Bolivia, que esta información era promovida por Colombia, de ninguna manera. Cada quien busca la información en los medios, que no está bien, pero así es, siempre sale información del trabajo privado

Las sanciones de la FIFA por espionaje de las selecciones

Fotografía en donde se ve a un sujeto grabando el entrenamiento de la selección Colombia - crédito Julián Capera

En un contexto de creciente preocupación en el mundo del fútbol, la Selección de Bolivia enfrenta la posibilidad de recibir sanciones por presuntas conductas inapropiadas. Este tipo de situaciones no es nuevo en el ámbito deportivo, ya que recientemente, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, se presentó un caso similar que involucró a Canadá. En esa ocasión, el equipo canadiense fue acusado de utilizar drones para espiar los entrenamientos de Nueva Zelanda, lo que generó un amplio debate y llevó a la FIFA a tomar medidas disciplinarias.

La FIFA, en respuesta a las acciones de Canadá, decidió imponer una sanción que incluyó la deducción de seis puntos en el torneo, una multa de 207.000 euros y la suspensión de las personas implicadas en el incidente. A pesar de que el equipo canadiense apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), este organismo ratificó la sanción inicial impuesta por la FIFA.