Hernán Torres dejó preocupados a los hinchas del Deportivo Cali: “No he encontrado el equipo aún”

El entrenador tolimense se refirió a la derrota ante Once Caldas en Manizales - crédito captura Win Sports+

Hernán Torres, técnico de Deportivo Cali, aseguró que, a pesar de los resultados negativos recientes, no tiene intenciones de renunciar. El conjunto Azucarero sufrió una nueva derrota ante Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales.

Este resultado incrementó las críticas de los aficionados, ya que el conjunto vallecaucano sigue sin levantar cabeza en el rentado local, situación que no solo complica sus aspiraciones por clasificar a las finales de la Liga BetPlay, también su intención por alejar el fantasma del descenso.

Hernán Torres elogió a sus dirigidos pese a la derrota ante Once Caldas

El Deportivo Cali de Hernán Torres no levanta cabeza en la liga - crédito Yuri Edmundo/EFE

Torres explicó que el equipo ha hecho todo lo posible para mejorar su desempeño. Afirmó que no es una cuestión de falta de actitud, sino de circunstancias que deben volver a evaluar. Destacó que su continuidad como técnico está condicionada a la habilidad del equipo para alcanzar los resultados necesarios con el fin de evitar la lucha por la permanencia y tener una oportunidad en las finales de la liga.

“Yo lo he entregado todo. He puesto todo lo que sé al servicio del Cali, le he dado todo y he trabajado muy duro. El grupo también ha trabajado muy duro. Si yo me quejara del grupo, sería un inconsciente e injusto, porque ellos entrenan muy bien durante la semana. Eso me da una satisfacción y alegría. No puedo decir que no trabajan o que no tienen actitud, porque la actitud está y existe”, dijo Hernán Torres.

La presión sobre el equipo y su entrenador ha aumentado debido a la acumulación de malos resultados. Esto ha llevado a los seguidores a expresar su frustración de diferentes maneras. La última derrota significó que el equipo no pudo sumar puntos necesarios, lo que intensificó las demandas de cambio tanto por parte del público como de sectores de la prensa deportiva.

En diálogo con los medios, Torres sostuvo que no considera dejar su posición en el equipo en este momento. Manifestó un compromiso firme con la mejora del rendimiento del equipo, aunque admitió que la situación requiere de una revisión constante para identificar las áreas problemáticas.

El cuadro vallecaucano cedió terreno en su pelea por no descender - crédito @deportivocalioficial/Instagram

“Lo que yo he tratado de hacer es compaginar el talento humano con una idea de juego compacta, como se mostró en algunos momentos del partido. Hubo momentos en los que el equipo estuvo compacto, con un bloque corto, que era la idea, en lugar de tener un bloque largo como en algunos partidos anteriores”.

El descontento de los hinchas se hizo evidente después del duelo contra Once Caldas, y los intentos de invasión al terreno de juego reflejaron el alto nivel de frustración que se vive dentro de la afición. Este incidente marca una crítica directa no solo hacia el entrenador, sino también hacia los jugadores y la administración del club.

Con el equipo situado en una posición comprometida en la tabla de la Liga Betplay, la necesidad de resultados positivos es más urgente que nunca. La continuidad de Torres está puesta en tela de juicio por su capacidad para revertir esta serie de malos resultados y guiar al equipo hacia un mejor desempeño.

“Llevamos nueve fechas y es cierto que no he encontrado el equipo aún. Esa es la verdad, y estoy luchando para encontrar un equipo que nos saque de esta situación difícil que estamos viviendo”, aseguró Hernán Torres.

En la próxima fecha, Deportivo Cali se medirá en su estadio ante La Equidad. El encuentro entre Azucareros y Aseguradores, está programado para el domingo 22 de septiembre. Entre semana, Hernán Torres tendrá un duro examen por los octavos de final de la Copa Colombia ante Fortaleza en el Metropolitano de Techo, el martes 17 de septiembre, a parir de las 8:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports.