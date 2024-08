Técnico se quedó esperando para dirigir al Deportivo Cali: calificó de “poco serio” a un exdirectivo

Deportivo Cali se hunde en la tabla del descenso 2024, luego de caer frente a Santa Fe por 3-1 en Palmaseca - crédito Colprensa

Deportivo Cali se mantiene en su crisis deportiva debido a la caída 3-1 contra Santa Fe en Palmaseca, por la sexta fecha de la Liga BetPlay, que lo tiene con un promedio de 1,07 en la tabla del descenso, se encuentra muy cerca de perder la categoría por primera vez en sus más de 110 años de historia.

También de que su junta directiva no tuvo la mejor organización para elegir un técnico, como lo denunció un entrenador al que le prometieron el cargo, pero finalmente eligieron a otra persona y calificó a un expresidente como poco serio por la decisión.

Actualmente, el Cali es dirigido por Hernán Torres, que llegó del Emelec para salvar al club del descenso, pero reveló que hay detalles en la plantilla que no permiten avanzar como lo espera, sobre todo en la parte mental para que puedan estar concentrados en cada juego.

“Hasta el sol de hoy nunca me volvió a llamar”

La temporada 2023 fue una de las más complicadas para los Azucareros en su historia, debido a que no solo sufrió por el descenso, sino por la falta de pago a sus jugadores en el primer semestre que lo tuvo al borde de perder el reconocimiento deportivo y desaparecer como club profesional.

Luego de que Jorge Luis Pinto renunciara en julio de ese año, uno de los nombres que se manejó en Cali era José Cheché Hernández, que aseguró que tenía todo acordado con el entonces presidente Luis Fernando Mena para ser su técnico, pero la junta directiva se decidió por Jaime de la Pava.

José Cheché Hernández afirmó que le incumplieron en Deportivo Cali en 2023, cuando le prometieron ser el entrenador y llamaron a Jaime de la Pava - crédito Colprensa

“El expresidente Luis Fernando Mena no fue serio conmigo, me dijo que era el nuevo técnico del Deportivo Cali, que me presentaban un lunes y hasta el sol de hoy nunca me volvió a llamar”, fueron las palabras del timonel bogotano, en el medio Deportes sin Tapujos.

Cheché fue campeón con Deportivo Cali del campeonato 1998 y subcampeón de la Copa Libertadores 199, tuvo dos ciclos con el equipo y dejó claro que su deseo es regresar: “Respetando al actual técnico del Deportivo Cali, pero tengo la ilusión de algún día volver a dirigir al equipo azucarero”.

Jaime de la Pava dirigió 39 partidos en el Deportivo Cali y su rendimiento fue del 38% tras 12 victorias, 18 derrotas y 9 empates - crédito Colprensa

Cabe recordar que, Jaime de la Pava logró meter al Cali en los cuadrangulares del torneo Finalización 2023, salvó al club del descenso en esa temporada y después fue despedido en 2024 por malos resultados, quedando actualmente Hernán Torres en el banquillo.

Trabajando la parte mental

Hernán Torres enfrenta serios desafíos en lo que respecta al aspecto mental de los jugadores del Deportivo Cali. Esto quedó claro tras la derrota 3-1 ante Santa Fe porque, a comparación con otros partidos, el técnico no negó que esa parte psicológica quedó muy comprometida.

Torres señaló que el equipo comenzó el juego de manera positiva, logrando anotar el primer gol, pero inexplicablemente se replegaron, facilitando el juego directo del rival. “Se empezó bien, hicimos el gol y, lo repito, inexplicablemente nos metimos atrás a facilitar el trabajo de ellos,” comentó. Además, destacó que el trabajo mental es constante, con profesionales que abordan este tema desde diferentes frentes.

El entrenador tolimense se refirió a la derrota como local ante Santa Fe - crédito captura Win Sports+

El técnico también subrayó el compromiso de la junta directiva y del presidente del club, Humberto Arias, en proporcionar recursos y apoyo para mejorar el rendimiento del equipo: “No han ahorrado ningún esfuerzo porque este equipo tenga todo lo necesario para salir de la situación que se está viviendo”.

Respecto a la mejoría del equipo en el campeonato colombiano, Torres se mostró impaciente, pero realista, deseando que los resultados positivos lleguen cuanto antes. Reconoció que la inconsistencia en el desempeño es un problema recurrente que complica aún más la situación, aumentando la presión sobre el equipo.