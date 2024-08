El dato poco alentador que dejó el rendimiento de los equipos colombianos en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla cayó ante Colo Colo por 2-1 en el estadio Metropolitano, siendo eliminado en octavos de Copa Libertadores - crédito Conmebol

Luego de conocerse que Junior de Barranquilla se mediría en los octavos de final ante Colo Colo de Chile, muchos celebraron, ya que tanto el cuadro Tiburón como el Cacique evitaron a clubes de mayor envergadura de Sudamérica.

La presentación del Junior de Barranquilla en la fase de grupos generó expectativa, dado que los dirigidos por Arturo Reyes clasificaron como líderes de su zona por encima de Botafogo, por lo que había ilusión con el cuadro rojiblanco.

La deuda como local del Junior

Junior de Barranquilla perdió los dos encuentros ante Colo Colo - crédito Aleidys Coll/EFE

A pesar de pasar como primero de su grupo, Junior de Barranquilla tuvo una asignatura pendiente en su participación en la Copa Libertadores, pues el Tiburón no ganó ningún encuentro en el Metropolitano.

En la fase de grupos sumó 10 puntos, producto de dos triunfos y cuatro empates, tres de ellos en La Arenosa. En los octavos de final ante Colo Colo fue ampliamente superado en las dos confrontaciones ante el Cacique, que se medirá en cuartos ante River Plate o Talleres de Córdoba.

Cabe recordar que, en el Monumental de Santiago, Junior cayó por la mínima diferencia con un tanto de Vicente Pizarro, resultado que obligaba a los de Arturo Reyes a ganar por un marcador de dos o más goles para remontar la serie.

Sin embargo, en Barranquilla las cosas no le salieron a Junior, que tuvo en Carlos Bacca dos chances claras para anotar; no obstante, el experimentado delantero no fue certero como en otras ocasiones. Además, los errores en defensa terminaron por condenar al cuadro costeño que vio como Colo Colo sin su máxima estrella, Arturo Vidal, lo dejaba sin chances en la Copa Libertadores, que como en años anteriores ha sido una decepción para los clubes cafeteros.

Finalmente, Junior de Barranquilla cerró su participación en la Copa Libertadores 2024 con derrota 2-1 ante Colo Colo con anotaciones Lucas Cepeda y Maximiliano Falcón lograron la hazaña para seguir soñando a nivel continental.

Millonarios FC

Millonarios empató sus tres partidos de local en la Copa Libertadores - crédito Millonarios FC

La presentación de Millonarios en la Copa Libertadores también fue para el olvido. La ‘Gameroneta’ como se le denominó al conjunto capitalino, volvió a decepcionar en el torneo de clubes más importante del continente.

Millonarios integró el grupo E junto con Bolívar de La Paz, Palestino de Chile y Flamengo de Brasil, con el que igualó en su primera salida en el Nemesio Camacho El Campín, resultado que fue celebrado por los hinchas azules como una victoria, ya que los bogotanos empataron con un hombre menos.

No obstante, el Embajador perdió todos sus partidos en condición de visitante, mientras que de local igualó los dos restantes. Al final, el equipo de Alberto Gamero quedó último con tres puntos, ni siquiera le alcanzó para pelear por el tercer puesto y acceder a Copa Sudamericana, que quedó en manos de Palestino.

Atlético Nacional

Atlético Nacional perdió 4-0 en el marcador global ante Club Nacional de Paraguay en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024 - crédito Copa Libertadores

Decepcionante, así fue el desempeño de Atlético Nacional, que en la segunda fase de la Copa Libertadores se midió con Nacional de Paraguay. En la ida los paraguayos hicieron respetar su localía al imponerse por la mínima diferencia.

En el encuentro de vuelta en el Atanasio Girardot, se espera que el Rey de Copas sacara toda su jerarquía; no obstante, eso nunca ocurrió tras una aplastante victoria del conjunto guaraní que ganó 3-0 en Medellín y selló la peor actuación de la escuadra Verdolaga en la Libertadores.

Águilas Doradas

Águilas Doradas igualó sin goles con Red Bull Bragantino por la Copa Libertadores en Medellín - crédito Conmebol

En su primera participación en la Copa Libertadores, Águilas Doradas tuvo una decorosa presentación. El cuadro que para ese momento jugaba en Rionegro (Antioquia) se cruzó con el Bragantino de Brasil, con el que igualó tanto la ida como en la vuelta, lo que forzó a la definición desde el punto blanco del penal, que dejó como ganador a los ‘Toros’.

Si bien Junior logró acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, el nivel de los clubes colombianos en este torneo está muy por debajo de lo esperado, pues ninguno logró una victoria en condición de local.