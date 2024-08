Defensor colombiano tomó drástica decisión con la medalla de la Copa América: “No merecen un lugar especial”

El defensor habló sobre la final de la Copa América - crédito AFP

A pesar de llegar a la final de la Copa América 2024, algunos hinchas de la selección Colombia buscaron demeritar lo realizado por los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que se perdió la oportunidad de que la Tricolor sumará el segundo título en la historia.

De la misma forma, señalaron a Carlos Cuesta como uno de los responsables de la derrota, puesto que en el gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra, el defensor tuvo la oportunidad de cometer falta, pero prefirió dejar que el atacante continuara y se enfrentara mano a mano con Camilo Vargas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es por ello que en diálogo con Hbvl, el defensor habló sobre los retos que tendrá durante la actual temporada con el Genk, pero también recordó lo registrado en la final continental.

Cuesta tomó radical decisión con la medalla de la Copa América

El defensor fue titular en cinco de los seis partidos de Colombia en la Copa América - crédito Reuters

En primer lugar, Cuesta valoró su participación en la Copa América, resaltando que enfrentó de manera positiva a rivales como Messi, sobre los que, indicó, no se sintió inferior en ningún momento.

“Para mí, como defensor, fue un indicador de gran valor. Competí contra Messi, Vinicius, Rodrygo… todos jugadores de talla mundial. El hecho de haber podido manejar el nivel me hace muy feliz. Sobre todo porque no esperaba llegar con tantos minutos de antelación. No comencé el torneo como titular, pero a partir del segundo partido no me perdí ni un minuto”.

Sin embargo, el defensor le restó importancia al subcampeonato y reveló que tomó una drástica decisión con la medalla de plata que recibió durante la premiación en Miami.

“Las medallas del segundo puesto no merecen un lugar especial en mi mente. Incluso la dejé en Colombia. Si hubiera sido una medalla de oro la habría traído a Genk”, declaró el oriundo de Quibdó.

Cuesta indicó que la derrota frente a Argentina no ha sido superada, pero aprovechó el tiempo de descanso que le otorgó su club para aislarse de aspectos ligados al fútbol.

“He tenido diez días para relajarme por completo, lejos del fútbol. Lo pasé con amigos y familiares. Sabía de antemano que después de la Copa América tendría poco tiempo hasta el inicio de la temporada, así que podría prepararme. Una vez que regresé al club, mis baterías estaban recargadas y estaba listo para volar nuevamente. Una ventaja para mí es que de momento solo jugamos un partido a la semana, así que tengo un poco más de tiempo para prepararme”.

Cuesta es uno de los capitanes del Genk de Bélgica - crédito Reuters

Sobre sus expectativas por la temporada 2024/2025, Cuesta reveló que fue recibido de gran manera por sus compañeros y que confía en que el Genk podrá ser campeón de la liga en Bélgica.

“Recibí felicitaciones de todas partes porque había jugado un torneo tan bueno. Por supuesto que me sentí un poco decepcionado porque perdimos la final. Soy un jugador que quiere ganar a toda costa… Estamos entrenando duro, por lo que espero que sin duda lo hagamos mejor que el quinto puesto del año pasado”, declaró el colombiano.

Por último, le preguntaron al defensor por la fundación que tiene en Colombia y lo que lo motivó a tener un proyecto enfocado para los menores en la región que se crio.

“Quiero darles la oportunidad de desarrollarse en algo que les guste hacer. No tiene por qué ser solo deporte. De esta manera quiero hacer sus vidas un poco más interesantes, mantenerlos ocupados y ojalá puedan sobresalir en sus deportes o estudios más adelante. La gestión diaria está en manos de mi tía y confío plenamente en ella. Ella realmente hace un trabajo hermoso allí”, puntualizó Carlos Cuesta.