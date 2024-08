Tristeza con María José Uribe: dura noticia tras finalizar en el golf de los Juegos Olímpicos París 2024

María José Uribe finalizó en la décima posición, en la que igualó con tres rivales en -4 golpes, en el golf de los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Murad Sezer/REUTERS REUTERS

Colombia quedó muy cerca otra vez de la medalla de bronce en el golf de los Juegos Olímpicos, primero con Sebastián Muñoz en Tokio 2020 con su cuarto puesto, que le valió un diploma y ahora María José Uribe con la décima casilla en París 2024.

Luego de su presentación el sábado 10 de agosto, la golfista cafetera dio una noticia que no cayó bien con los aficionados, que la han apoyado durante 15 años de carrera y la deportista dejó una presentación inolvidable en la capital francesa, pues estuvo entre las mejores en los cuatro días de competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cabe recordar que Colombia se despedirá de París 2024 en el último día de competencias, el domingo 11 de agosto, en el que de los 88 atletas que comenzaron el jueves 25 de julio, solo quedan cinco en ciclismo en pista, lucha y maratón femenina.

“Estoy feliz de haber luchado”

No era fácil conseguir una medalla en el golf para Colombia, que llevó tres representantes en la rama masculina y femenina, empezando con Camilo Villegas junto a Nicolás Echavarría que se fueron sin dar un mayor espectáculo en los cuatro días de competencia.

En la rama femenina, María José Uribe acabó décima y anunció su retiro como deportista profesional, siendo los Juegos Olímpicos una última presentación y de las más recordadas en su carrera, como lo dijo en declaraciones citadas por el periódico El Heraldo.

María José Uribe, durante su último día en el golf de los Juegos Olímpicos y como deportista profesional - crédito Paul Childs/REUTERS REUTERS

“Intentamos el doble eagle. Con mi caddie dijimos: ‘Nadie olvidará que has hecho un doble eagle, aunque no consigas medalla’. Así que fuimos a por ello. Estuvo bien. Ha estado bien. Son lágrimas de felicidad”, fueron las palabras de la golfista colombiana.

Mariajo Uribe se mostró satisfecha con su desempeño en París 2024: “Estoy feliz de haber luchado. En el último torneo de tu vida no quieres terminar con una mala ronda, así que fueron unos buenos nueve hoyos para mí. Estoy contenta de haber estado ahí y ha sido bonito terminar con un eagle, seguro”

“Ha sido una despedida perfecta”

María José Uribe, que es profesional desde 2009 y fue oro en los Juegos Panamericanos 2015 y los Juegos Sudamericanos 2014, también agradeció el apoyo del público en París 2024: “Esta semana ha sido muy especial. Incluso tener una mala ronda hoy ha sido divertido. Oír al público animando a Celine (Boutier) y a todas las jugadoras”.

María José Uribe terminó con un -4 en el par de los Juegos Olímpicos, para ser décima de la clasificación - crédito Lisa Leutner/REUTERS REUTERS

Aunque la colombiana dejó claro que los Juegos Olímpicos fueron su última presentación, ella quería dar lo mejor en esos días previos al retiro y lo hizo de qué manera, ya que llegó a un punto en que se encontraba en la cuarta y sexta casilla de la clasificación.

“Ha sido una despedida perfecta. Estoy muy contenta de cómo ha ido la semana y de estar en los grupos finales todos los días. Ha sido divertido y estoy feliz de haber decidido hacerlo (despedirse) en París”, mencionó la golfista santandereana de 34 años.

María José Uribe había representado a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, volvió para París 2024 y fue décima - crédito Toby Melville/REUTERS REUTERS

En charla con RCN, María José explicó que cumplió su sueño de pelear por una medalla olímpica, pues muchos aficionados del golf en el país estuvieron atentos a su desempeño y por poco iguala lo logrado por su colega Muñoz en 2020, cuando acabó cuarto tras un playoff.

“Tuve el final de carrera que quería. Si no hubiera venido a París, me habría arrepentido toda la vida. Toda Colombia estaba viendo golf. Ya Sebastián Muñoz peleó bronce en Tokio y yo ahora y ojalá que en Los Ángeles haya otro colombiano peleando medalla”, mencionó Uribe, que por el momento no mencionó qué hará después del retiro.