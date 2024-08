Yeison López rompió en llanto tras escuchar palabras de su madre: “La que le tocó no es de llorar”

Yeison López llenó de orgullo a Colombia tras conseguir la segunda medalla para el país - crédito Redes sociales

Una nueva alegría tuvo Colombia tras la participación de Yeison López en halterofilia, en la categoría 89 kilos, en los Juegos Olímpicos de París 2024. El chocoano se bañó en plata con el levantamiento de 390 kilogramos: 180 en arrancada y 210 en envión.

López, que carga una historia de lucha y resiliencia por culpa del conflicto armado colombiano, no dudó en comunicarse con su mamá, María Julia López, para compartir juntos el momento de júbilo y orgullo que le entregaron al país.

El chocoano Yeisón López hizo vibrar a Colombia al conseguir la medalla de plata en halterofilia, categoría de los 89 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Amanda Perobelli/Reuters REUTERS

Fue a través de una llamada enlazada por RCN Deportes, que el chocoano de 24 años pudo compartir unas palabras con la mujer que creyó en su talento y capacidades. “Mamita, te amo mucho, sabes que este es nuestro sueño, que este era el sueño de toda la familia, y sé que están todos reunidos viendo toda la competencia, así que los amo mucho, papá te amo, hermano los amo, Hellen te amo mucho...”, afirmó el atleta olímpico.

Fue al momento de escuchar la voz de su madre, expresándole su cariño, que López rompió en llanto de la emoción. “Hola, mijo, yo te amo mucho más, como siempre lo sabes, como la mamá que le tocó, usted sabe que no ha sido fácil (...)”, sostuvo María Julia, que no dudó en recomendarle a su hijo de visitar los lugares e instituciones donde se forjó como deportista y lo acompañaron cuando llegó, a sus 11 años, desplazado por la violencia a Cali desde Istmina (Chocó).

Yeison López logró levantar 390 kilogramos - crédito - crédito @mariap8910/X

“No tenemos cómo agradecerle a esas personas que lo acogieron, son cosas duras, lo sé, usted sabe que la mamá que le tocó no es de llorar, esa mamá es guerrera, que le ha tocado duro luchar, no ha sido fácil, tengo ocho hijos y a todos los quiero por igual, y ustedes saben. Siempre le doy la gracias a Dios por los hijos que Dios me dio, pero ya estás allá, mijo, después de tanta dificultad, no me puedo controlar”, dijo entre lágrimas.

Su padre también estuvo presente en su trayectoria deportiva, por lo que en familia, se reunieron a esperar lo que le deparaba el destino después de años de esfuerzo y disciplina. “Gloria a Dios. Es una alegría encontrada, Dios mío, sabíamos que esto podía suceder porque Yeison podía darlo. Gracias Dios por darle esta alegría al país que tanto esperábamos”, celebró Lucreciano López.

Yeison López, de su paso por el Desafío Súper Humanos al podio de los Juegos Olímpicos de París 2024

En 2017, en representación de los vallecaucanos, Yeison López marcó su paso por uno de los realities de resistencia física más importantes del país, el Desafío Super Humanos de 2018, que se realizó en República Dominicana.

Apodado como Gokú, el nacido en Istmina (Chocó) decidió aventurarse en el popular programa luego de que en 2017 fuera multado por un periodo de cuatro años por su resultado positivo en pruebas de dopaje en el Panamericano de Miami (Estados Unidos), lo que, incluso, lo llevó a sumirse en una profunda depresión y a pensar en la muerte.

Yeison López participó en el Desafío Super Humanos 2018 - crédito jeison_lopez99/Instagram

A sus 19 años, López se convirtió en campeón tras vencer a sus contrincantes en el Desafío de Capitanes, una prueba exigente en la que el vencedor dejaba en alto la bandera que representaba. Yeison fue eliminado antes de la fusión junto con Sunny Doria, y no pudo ser parte de los desterrados. A pesar de que Goku se despidió en el último desafío a muerte antes de la etapa final, Yeison continuó trabajando para convertirse en pesista olímpico, logrando su objetivo siete años después.