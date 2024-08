Jair Alexis Cuero disputará la posibilidad de conseguir medalla de bronce en París 2024

Jair Cuero ha tenido una participación importante en varios Sudamericanos y Panamericanos de lucha grecorromana -crédito Guido Manuilo/LatinContent/Getty Images

A pesar de la derrota frente a Demeu Zhadyrayev, de Kazajistán (Asia) el 6 de agosto por un marcador de 9-1 en los octavos de final de lucha grecorromana de París 2024, el colombiano Jair Cuero disputará la posibilidad de llegar al podio olímpico en esta disciplina deportiva.

El rival que tendrá el oriundo de Medellín será el representante de Kirguistán (país de Asia central), el luchador Akzhol Majmudov, a partir de las 4:07 de la mañana y que se verá en Caracol Sports, Deportes RCN para Colombia y Claro Sports para toda Latinoamérica.

Como llegó Jair Alexis Cuero a esta instancia

Pese a perder ante el representate de Kazajistán Demeu Zhadrayev, logró obtener la posibilidad de repechaje crédito Kim Kyung-Hoon / REUTERS

La posibilidad surgió de la siguiente forma: en caso de que un luchador cayera en octavos o cuartos de final ante el finalista de la competencia, tendría la posibilidad de repesca para disputar la presea de bronce.

De esta forma, los dos participantes que tuvieron derrota ante los finalistas, participarían automáticamente por la posibilidad de ganar un lugar en el podio olímpico.

Quién es Jair Alexis Cuero

Además de su participación en el Mundial de Halterofilia, Cuero ya había destacado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, donde logró la medalla de bronce - crédito @alexiscuero2020/Instagram

Para llegar a esta situación, el colombiano tuvo que disputar los clasificatorios de lucha grecorromana en Acapulco, México. El colombiano quién estuvo cuatro veces en el podio en el Campeonato Panamericana y consiguió la medalla de plata en 2015 y 2016, además de ser ganador en los Campeonatos Sudamericanos de 2013 y 2014, tuvo que pasar varias dificultades desde niño.

El luchador de 30 años, siempre tuvo el apoyo de sus dos hermanos Aidé y Úber, quienes lo acompañaros en todo su proceso de formación, aunque como en casi todas las situaciones de los atletas colombianos, las necesidades económicas estaban presentes.

Según la crónica del diario Vanguardia de Bucaramanga que realizó sobre Cuero, la niñez de Jair siempre estuvo llena de obstáculos pero con mucha dedicación y sacrificio, logró sacar adelante su carrera deportiva.

Antes de que llegara su oportunidad en la lucha libre y grecorromana, Jair se dedicó al cuidado de sus hermanos en un entorno lleno de dificultades y que se marcó por la violencia y el consumo de estupefacientes. En una entrevista al mismo diario bumangués que se cita en el artículo, el 10 de enero de 2014, Jair Alexis Cuero mencionó que nunca cayó en la tentación del mundo clandestino y donde veía a jóvenes de su edad robar alimentos por necesidad.

Orgullo de la familia Cuero Muñoz

También en el mismo artículo, destacó el orgullo que siente Luz Estela Muñoz sobre el éxito de sus hijos, en especial por Jair y la ausencia de Carlos Segundo Cuero (padre de Jair quién falleció en 2012): “Estoy segura que nuestro esposo y padre no verá los Olímpicos, pero nos hará compañía en el cielo.” citó Luz Estela al referirse a la situación.

También recordó en el mismo artículo, la dedicación y disciplina que tenían sus hijos para practicar este deporte: “No sabe cuántas veces me aferré a Dios para que no les pasara nada por las escaleras, que no tuvieran los malos vicios y para que siempre cambiaran su rumbo, porque si tengo que decirlo, tuve que criar a mis hijos con mano dura en algunas ocasiones.” agregó la señora Muñoz sobre la crianza que tuvo con ellos.

Sergio Arias Herrera, el técnico clave para Cuero en su formación deportiva

Finalmente, dentro del mismo texto, Vanguardia habló con el técnico Arias Herrera y destacó que los objetivos se cumplieron a cabalidad tras clasificar a estas justas: “Esta era la meta, llegar a las olimpiadas. Alexis es un deportista que hoy está en su mejor momento. Estamos muy felices por este logro, lo soñábamos, lo anhelábamos y logró clasificar.” destacó Sergio Arias Herrera en el perfil.

