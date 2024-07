Dueño del Junior se refirió a los rumores de una propuesta para traer a James Rodríguez al Tiburón

El mediocampista cucuteño al parecer no continuará en Sao Paulo de Brasil - crédito Montaje Infobae

El futuro de James Rodríguez es incierto, pero en esta ocasión no es por su poca continuidad para jugar, sino porque el ‘10′ de la selección Colombia se destacó notablemente en la Copa América 2024 y ahora varios equipos de América y Europa estarían interesados en la zurda prodigiosa del cucuteño.

En medio de la ola de especulaciones que se han desatado sobre supuestas ofertas por parte de las ligas de España, Italia, Portugal y recientemente Inglaterra, la presunta vinculación con el Junior de Barranquilla fue uno de los rumores más propagados por la prensa.

Desde varios medios señalaron que junto al Real Betis, el equipo Tiburón había ofrecido una millonaria cifra por los servicios del capitán de la Tricolor.

Fuad Char, máximo accionista del Junior, habló en un medio de Barranquilla al que le confirmó que el supuesto rumor de la oferta a James Rodríguez es una especulación de los periodista deportivos. “No es cierto”, dijo el dirigente deportivo y exsenador.

Así mismo confirmó que para afrontar las fases finales de la Copa Libertadores y para el segundo semestre de la liga nacional podría sumar nuevos refuerzos antes del 5 de agosto: “Hasta cuando se cierre el libro de pases tenemos esa posibilidad”.

El anuncio de Char desarmó la ilusión de los barranquilleros de tener el talento de Rodríguez en el cuadro Tiburón, al igual el equipo de Curramba tiene jugadores de primer nivel como el goleador Carlos Bacca, figura con la que desean ser protagonistas en las instancias finales de la Copa Libertadores.

Los próximos partidos del Junior en la prestigiosa competición continental, en los octavos de final, se llevarán a cabo en dos fechas. El primer partido se jugará el 13 de agosto a las 7:30 de la noche, cuando Junior actuará como visitante enfrentando a Colo-Colo de Chile.

Posteriormente, el 20 de agosto a las 7:30 de la noche, se jugará el partido de vuelta, en el cual Junior será el equipo local al recibir en el estadio Metropolitano al cuadro de Arturo Vidal.

Cuál es el futuro de James Rodríguez

El mediocampista que estaba vinculado en el São Paulo de Brasil al parecer decidió rescindir su contrato con el gigantesco club sudamericano y ahora tiene la vista puesta en Europa. Clubes como el Atlético de Madrid, Porto, Lazio y recientemente el Nottingham Forest de la Premier League, son los que suenan para la llegada del colombiano nuevamente al fútbol del viejo continente.

Rodríguez venía de no ser tenido en cuenta en el club brasilero, siendo relegado al equipo de suplentes, pero tras su magnifica actuación en la Copa América que le valió el reconocimiento como MVP del torneo, reavivó el interés de una parte de la hinchada Paulista.

Inclusive el mismo presidente del São Paulo ha resaltado el talento del jugador que quedó evidenciado en el certamen realizado en Estados Unidos, pero enfatizó que en el equipo brasilero, pese a que le pusieron 3 entrenadores distintos, el jugador colombiano no rindió.

“Cuando fichamos a James, fue sin duda un gran fichaje. Si hoy fue el mejor jugador de la Copa América es porque lo vimos bien, pero sucede que algunas contrataciones tienen adecuación técnica y otras no. Pasaron tres técnicos, Dorival, Carpini y Zubeldía, y no respondió, no consiguió jugar”, comentó Julio Casares.

Aunque no dudó en resaltar el talento de James con el balón, inclusive señaló que nunca dudó del talento del colombiano y terminó añadiendo que la decisión final que sea tomada respecto al jugador será lo mejor tanto para la institución como para el deportista.

“La rescisión contractual será buena para James y para el São Paulo. Y repito: su contratación fue buena y lo demostró con el título de mejor jugador de la Copa América”, indicó Casares.

Por lo pronto se espera que en los próximos días se haga oficial el anuncio del nuevo club para el zurdo cafetero, todo parecería indicar que James arribaría nuevamente al fútbol de primer nivel en el viejo continente.