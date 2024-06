Selección Colombia sufrió cambio de última hora ante Costa Rica: otra figura tendría una molestia física

La selección Colombia prendió las alarmas porque uno de sus jugadores no jugaría contra Costa Rica - crédito David J. Phillip/AP Photo

La selección Colombia está lista para enfrentar a Costa Rica en la segunda fecha de la Copa América, en el Stade Farm de Glendale, Arizona, en el que buscará un triunfo que le permita clasificar a los cuartos de final anticipadamente, a falta de una jornada para acabar la fase de grupos.

Sin embargo, la Tricolor está en alerta porque una de sus figuras sería baja para el compromiso, debido a que sufriría una molestia física en las últimas horas que lo puso en duda para el técnico Néstor Lorenzo, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre la situación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabe recordar que, el combinado nacional no contará con Jhon Lucumí por una lesión muscular en su pierna izquierda sufrida en el encuentro ante Paraguay, que perdió ante los cafeteros por 2-1, y por esa razón su reemplazo será Carlos Cuesta.

Cambio de última hora

Para el encuentro ante Costa Rica, que viene de empatar sin goles frente a Brasil, se esperaba que la selección Colombia presentara lo mejor de su nómina para conseguir el triunfo y la clasificación a cuartos de final, así llegaría con más calma a la última jornada.

Por desgracia, en las últimas horas se conoció que Rafael Santos Borré no llega en las mejores condiciones por una molestia en uno de sus tobillos, por lo que no será titular.

Rafael Santos Borré, que jugó ante Paraguay, no sería titular ante Costa Rica por lesión - crédito LESLIE PLAZA JOHNSON/EFE/EPA

El delantero es el hombre de confianza para el técnico Néstor Lorenzo, con 17 partidos disputados en su proceso desde 2022, cinco goles y una asistencia, aunque venía con poco rendimiento en su club, el Inter de Porto Alegre, al que llegó en febrero de 2024.

El reemplazo de Santos Borré será Jhon Córdoba, el goleador del Krasnodar que viene de marcarle a Bolivia en el último amistoso de preparación.

Jhon Córdoba sería inicialista en el partido de la selección Colombia ante Costa Rica - crédito Joe Buglewicz/EFE

“Nosotros no lo subestimamos”

En una conferencia de prensa previa al partido, el técnico Néstor Lorenzo subrayó la importancia de no subestimar al equipo costarricense, dirigido por Gustavo Alfaro, diciendo que es un equipo competitivo en todos los sectores del campo. “Nosotros no lo subestimamos. Si estuviera seguro de que se va a defender, no me preocuparía. Me preocupa lo que pueda hacer con la pelota. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo”.

El entrenador también elogió a Alfaro como un estratega experimentado y resaltó su capacidad para generar múltiples estrategias ofensivas: “Gustavo es un gran estratega. Creo que está en un proceso de crecimiento desde que agarró el equipo y los resultados dan confianza. No me cabe duda de que él tiene también el arma ofensiva para lastimar al rival de turno”.

Néstor Lorenzo no se confía de Costa Rica y espera hacer un buen partido con la selección Colombia - crédito Leslie Plaza/EFE

Con este partido, Colombia busca asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa América, un objetivo que mantiene en vilo a sus aficionados. Los hinchas de la Tricolor esperan que el equipo mantenga su rendimiento y se enfrente con éxito al desafío que representa Costa Rica.

El encuentro entre Colombia y Costa Rica, del grupo D, será el viernes 28 de junio a las 5:00 p.m, hora de nuestro país, 3:00 p.m en Glendale, Arizona, y se podrá ver por Caracol, RCN a nivel nacional.