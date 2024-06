Fortaleza CEIF hizo frente a las críticas y estrenó su documental “La historia detrás de la ARMADURA de Forta”

El equipo bogotano recibió críticas por sus camisetas y la manera en la que ven el fútbol - crédito fortaleza_ceif/Instagram

Fortaleza CEIF tiene una particular forma de manejar sus redes sociales desde que se encontraba en la segunda categoría del fútbol profesional colombiano. Una vez ganó el ascenso ante el Cúcuta Deportivo en diciembre de 2023, se sumó como protagonista a los 20 equipo de la Liga BetPlay.

En un principio, Fortaleza CEIF comenzó a llamar la atención con sus divertidas publicaciones en redes sociales, un gesto que le valió ganar adeptos a los que bautizaron como hinchas miti-miti, pero, aunque han recibido el apoyo de amantes del fútbol, las críticas también llegaron, pues a los “puristas” del deporte rey no les gustó varios detalles como, por ejemplo, el diseño de las camisetas con las que los Amix disputan cada partido.

Esto llevó al equipo bogotano a publicar un documental titulado La historia detrás de la ARMADURA de Forta, que se puede ver en la página de YouTube de Fortaleza CEIF, en el que explican lo que hay detrás de su indumentaria inspirada en superhéroes y que tiene como finalidad alcanzar a las nuevas generaciones, pues entienden la importancia en enamorar del fútbol a las nuevas generaciones que, con el paso de los años, se convertirán en hinchas.

Por tal motivo, para conocer más sobre el documental y la filosofía del equipo profesional más joven de Bogotá, Infobae Colombia conversó con Santiago Montejo, director de Comunicación y Diseño de Fortaleza CEIF.

Infobae Colombia: ¿Qué se va a poder encontrar la gente en La historia detrás de la ARMADURA de Forta?

Santiago Montejo: Va a poder ver un hilo conductor de una síntesis de lo que tiene que ver con una cronología de Forta, pero va a poder ver nuestra respuesta a la crítica que se le ha hecho principalmente a nuestros uniformes.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue esa crítica?

Santiago Montejo: Cuando le pusimos emoticones a nuestros uniformes nos dieron palo durísimo y las gafitas en la segunda colección que se llamó Forta la profecía y la tercera, con la que estamos jugando actualmente, que es la Armadura del Lord, entonces le dieron mucho palo de ¿qué es esa vaina?, y nosotros decimos si a usted ya le gusta el fútbol, usted que es una persona tradicional del fútbol y nos está criticando, sepa que usted no es nuestro objetivo en este momento porque a usted ya le gusta el fútbol, usted ya está enamoradísimo como nosotros del fútbol y puede que no cambie de equipo, puede que le encuentre simpatía, pero usted ya está acá y nosotros no vamos por usted, vamos es por las nuevas generaciones que son las que nos preocupan porque sentimos que no están encontrando argumentos para acercarse a nuestro deporte.

Entonces, ¿por qué un jugador de nosotros sale con una camiseta que lo hace ver como un superhéroe y con capita, con gafitas y con sus musculitos?, porque nosotros queremos que el niño cuando lo vea salir al campo diga: “Ese es mi superhéroe, ese es mi Batman, y yo mañana cuando esté en mi entrenamiento quiero ponerme el disfraz de ese man”.

El tercer uniforme, que es el rojo, es la paleta cromática de Spider-Man, hay un uniforme de entrenamiento que es de Wolverine, estamos trabajando una sorpresa para octubre con otro superhéroe, está Superman de los 70, que es otro uniforme de entrenamiento, y el primer uniforme sí es el SúperForta que es el blanco con rojo, pero la capa es roja de Superman y el segundo que es azul oscuro, que es otro color institucional, pero todo va muy alineado a enganchar esas nuevas generaciones.

Santiago Montejo es el Director de Comunicación y Diseño en Fortaleza CEIF y ha estado vinculado al equipo desde muy joven - crédito 8antiago/Instagram

Infobae Colombia: ¿Por qué usar a superhéroes como base para la indumentaria de Fortaleza CEIF?

Santiago Montejo: La idea es hacer un frente a la estética del fútbol qué está en un estado de confort desde hace mucho tiempo porque no se permite la entrada de nuevos lenguajes, de nuevos recursos de comunicación, gráficos, narrativos, de todo tipo y lo hacemos a partir de nuestras colecciones que han sido los puntos más álgidos de nuestra comunicación para bien y para mal porque es donde nosotros hemos recibido más crítica.

El fútbol es impermeable en su mayoría, muy rígido, muy sobreinstitucionalizado y a partir de esa postura soberbia que expresa muy claramente esa frase que escuchamos todos los días de “es que eso no es del fútbol” como si el fútbol fuera una cosa de quién sabe quienes a la que nadie puede tener acceso y que no permite que la sociedad lo toque, que se meta, que sea inmersiva y que haya esa relación cíclica de tome y deme de parte de la sociedad y que permita que el fútbol realmente hable por la sociedad y la sociedad se vea representada por medio del fútbol.

Infobae Colombia: ¿Actualmente existe una brecha entre el fútbol y la sociedad?

Santiago Montejo: Nosotros nos hemos dado cuenta de que se ha generado una brecha enorme, las personas que representan el fútbol institucional, nuestros líderes, nuestros presidentes, las personas que dan la cara por el fútbol tiene una brecha enorme entre las personas que son dueñas del fútbol, que es la afición, porque el fútbol no vive sin ellos, ellos son el pulmón del fútbol, y los dirigentes, entonces esa brecha cada vez está más grande.

Una de las metas de Fortaleza CEIF es enamorar del fútbol a las nuevas generaciones, algo que se refleja desde los entrenamientos del equipo profesional acompañado por las categorías junior - crédito fortaleza_ceif/Instagram

Infobae Colombia: ¿Cómo se puede cerrar esa brecha?

Santiago Montejo: Viéndolo a largo plazo, a mediano plazo, significa un desafío enorme porque esa brecha lo que va a significar para las nuevas generaciones es que les deje de gustar el fútbol y más ahorita donde el espectro de propuestas para recrearse, para pasar el tiempo libre, es inmenso.

El fútbol tiene un desafío y un reto enorme porque se han adelantado investigaciones en los países más futboleros del mundo como España o Inglaterra que han dado como resultado que las nuevas generaciones están cada vez más desapegadas del fútbol y cada vez lo practican menos y el fútbol es una disciplina que requiere un desarrollo técnico y táctico muy en profundidad para que sea gustoso de ver.

Infobae Colombia: ¿Por qué a las nuevas generaciones ya no les interesa el fútbol?

Santiago Montejo: Eso va de la mano con que el fútbol se ha vuelto muy resultadista del ganar por ganar y ya si gano gané, ya no importa nada más, dejan de lado el cómo se gana. Por ejemplo, más allá de que Ronaldinho haya marcado un gol, es qué pasó en el antes, desde que le dieron la pelota, porque ese antes y para llegar al gol, ese cómo era bellísimo y hablaba de una identidad latinoamericana de cómo se juega el fútbol, habla de ese abanico de identidades de las naciones y eso se ha perdido muchísimo por esa forma rígida, resultadista y muy de eficiencia con la que ahorita tomamos el fútbol.

Fortaleza CEIF espera contribuir a cambiar la forma en la que se vive el fútbol en el país - crédito fortaleza_ceif/Instagram

Infobae Colombia: ¿Desde Fortaleza CEIF, cómo se ha tomado ese cambio?

Santiago Montejo: Ese desafío lo hemos tomado sobre nuestros hombros, esa responsabilidad es nuestra, si nosotros somos un equipo de fútbol eso nos compete a nosotros, no a la Federación, es responsabilidad de Fortaleza CEIF hacer que a la gente le guste cada vez más el fútbol.

En Forta nos encanta el fútbol, nosotros no podríamos hacer lo que comunicamos si no nos gustara tanto esto, no hubiéramos abierto la cabeza de tal manera a ver mil formas de hablar de fútbol si realmente no nos importara que a los niños les esté dejando de gustar el fútbol. Pueden debatir nuestras posturas, claro, nuestras teorías no es que sean ciertas, pero han sido tejidas a mano y son muy nuestras, esta es la forma en la que Fortaleza ve el fútbol, dele palo, pero es nuestra.

Infobae Colombia: Esas críticas y peleas también se trasladan a las calles ¿cómo ha afrontado Fortaleza CEIF esa problemática con los hinchas?

Santiago Montejo: Si usted está muy bravo, si usted quiere apuñalar a un hermano suyo que tiene una camiseta de otro color, tranquilícese, venga que nosotros le podemos mostrar que usted sí se puede reír de su propio equipo.

Si usted en serio quiere acabar a su rival hasta el punto de desaparecerlo, pues va a acabar el fútbol porque entonces ¿con quién va a jugar Atlético Nacional el clásico?, si los hinchas de Nacional quieren ver tan disminuido al Medellín hasta hacerlo desaparecer, entonces, quién va a tapar al otro lado.

Es absurdo ¿cómo un hincha de Millonarios o de Santa Fe va a pretender que el otro desaparezca?, acepte que es un protagonista y que ese opositor está del otro lado porque tiene que estar ahí y ya cuando pite el árbitro y salgamos del estadio se acabó y para las casas a seguir siendo parte de una sociedad. La rivalidad es una nota dentro de un rectángulo delineado con línea blanca y dentro de un espacio temporal de 90 minutos, de ahí para fuera ya pasó.