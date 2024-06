La mala relación de Colombia con el VAR en la Copa América: la selección con más penaltis anulados por esa herramienta

Dario Herrera corrigió su decisión de sancionar penalti a favor de Colombia al no haber falta sobre Yerry Mina - crédito Hector Vivas/Getty Images

En el debut de la Copa América 2024, la Selección Colombia se impuso por 2-1 a Paraguay en el NRG Stadium de Houston, anotando los primeros tres puntos en el Grupo D.

Jefferson Lerma, jugador colombiano, calificó esta victoria como ‘el debut soñado’. Los goles para Colombia fueron obra de Daniel Muñoz y el propio Lerma, mientras que Julio Enciso descontó por Paraguay.

Durante el encuentro, el sistema de Asistencia por Videoarbitraje (VAR) tuvo un papel crucial en diversas decisiones. Una de ellas fue una mano de Muñoz en el área, que el árbitro Darío Herrera no sancionó tras revisión. La Conmebol publicó los audios del VAR donde se escucha a los árbitros coincidir en que no había motivo para sancionar penal: “Hay una mano no sancionable”, dijeron desde la cabina del VAR.

Otro momento de controversia ocurrió al minuto 83, cuando Herrera inicialmente pitó penal a favor de Colombia tras una caída de Yerry Mina en una jugada aérea. Sin embargo, tras una revisión en cancha del VAR y un análisis exhaustivo de las imágenes, el árbitro cambió la decisión a un bote a tierra, determinando que la disputa había sido normal y sin falta.

La Selección Colombia es el equipo nacional que ha tenido más penaltis anulados por el VAR en la historia reciente de la Copa América, según reveló el especialista en estadísticas Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip. Este hecho fue informado tras un nuevo incidente en el torneo.

Durante la edición de 2019 del torneo continental, Colombia sufrió la anulación de dos penaltis por intervención del VAR: uno durante su partido contra Catar y otro frente a Paraguay. En el más reciente enfrentamiento de este año nuevamente contra Paraguay, la tecnología volvió a revocar un penalti en su favor.

Misterchip puntualizó que con este último incidente, ya son tres las ocasiones en las que a Colombia se le anulan penaltis mediante el VAR en Copa América. El especialista en estadísticas destacó que ninguna otra selección ha enfrentado una situación similar en la competición.