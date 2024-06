América de Cali anunció que jugaría de local en el estadio Hernán Ramírez, pero el alcalde de la ciudad los desmintió: “No jugarán en Pereira”

El cruce entre la dirigencia del América de Cali y el máximo mandatario de la ciudad de Pereira se generó por los temas del estadio - crédito Colprensa.

La tranquilidad que ha generado el parón por la Copa América 2024, ha hecho que existan movimientos por parte de los clubes del fútbol profesional colombiano en estos últimos días. Desde fichajes rimbombantes, como el realizado por parte de Millonarios con Radamel Falcao García, hasta la nueva novedad que se presentó en las últimas horas debido al lugar en donde jugará el América de Cali los primeros partidos en el comienzo del segundo semestre del presente año.

La polémica comenzó por la historia de Instagram que subió el Alcalde de Pereira Mauricio Salazar. El mandatario realizó la publicación en su perfil oficial de Instagram @mauriciosalazarpelaez, anunciando que el máximo escenario deportivo de los risaraldenses no sería utilizado por razones técnicas, como menciona de la siguiente forma y se puede visualizar en el siguiente pantallazo.

Esta es la historia de Instagram que publicó el Alcalde de Pereira en su cuenta oficial sobre la noticia del estadio en horas de la noche. crédito-@mauriciosalazarpelaez/Instagram

“El América de Cali no jugaría en Pereira. Hoy nuestro estadio está siendo usado por 3 equipos y por razones técnicas he decidido que el Hernán Ramírez Villegas no se prestará más”, citó el mandatario en su historia la cual fue publicada en horas de la noche en su perfil de Instagram.

No obstante, las reacciones del América no se hicieron esperar y oficialmente en un trino publicado en su cuenta de X @AmericadeCali, enfatizó que la situación ya estaba esclarecida y publicó dos comunicados de prensa (uno de la Corporación Deportiva de Pereira - CORDEP y otro del Deportivo Pereira), en donde se avalaba la autorización para usar el estadio: “Como institución, respetamos los procesos y es por eso que solo informamos cuando contamos con todos los avales necesarios, los cuales han sido tramitados bajo los requerimientos de cada institución”

La respuesta oficial del América de Cali

Así fue como en un trino realizado en la cuenta de @AméricadeCali, el club vallecaucano realizó la aclaración del tema en donde publicó dos comunicados de prensa soportando la decisión oficial de haber emitido el comunicado anterior, anunciando que el cuadro escarlata haría las veces de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas en el comienzo de la Liga BetPlay segundo semestre:

Este fue el primer trino oficial por parte del América de Cali en X @AméricadeCali confirmando que jugarían los partidos como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas:

Este fue el documento oficial que en principio emitió el cuadro escarlata confirmando la noticia que sería local en Pereira -crédito/X @AméricadeCali

Y esta fue la respuesta posteriormente al anuncio realizado por el alcalde Mauricio Salazar por parte de la institución vallecaucana con el respectivo soporte de respuesta de confirmación que realizaron el CORDEP y el Deportivo Pereira en conjunto:

Este es uno de los documentos que hizo conocer el América de Cali para argumentar las razones del préstamo del estadio Hernán Ramírez Villegas - crédito @AmericadeCali/X

A continuación el segundo comunicado de prensa del Deportivo Pereira que soportó la decisión del conjunto escarlata para llevar a cabo el anuncio mediante sus redes sociales de anunciar como su estadio temporal el Hernán Ramírez Villegas:

Y este fue el otro comunicado que realizó el Deportivo Pereira y que el cuadro escarlata usó para soportar su decisión principal - crédito @AméricadeCali/X

En espera de una solución al conflicto de intereses

Debido a esta polémica que se desató en horas de la noche del día lunes 24 de junio, se espera una confirmación oficial de que pueda existir una reunión tanto de la Alcaldía de Pereira como también del América de Cali para llegar a un acuerdo que permita solucionar y terminar esta confrontación de versiones que han sido generadas por el tema de la localía escarlata en la ciudad de Pereira.

Mientras tanto, es importante recordar que de cara a la pretemporada que lleva La Mechita con la dirección del uruguayo Jorge Polilla Da Silva, el próximo jueves 27 de junio, América enfrentará al equipo ecuatoriano de El Nacional a las 7:00 pm en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Este partido se llevará a cabo en el marco de las preparaciones que llevan los vallecaucanos tanto a lo que será al comienzo de la Liga BetPlay del segundo semestre como de la Copa Colombia, con la esperanza de que el protagonismo vuelva a retomar por parte de Los Escarlatas, teniendo en cuenta que se cumplirán cuatro años el 27 de diciembre de 2020 sin que uno de los máximos campeones del FPC levante una estrella en el rentado nacional.