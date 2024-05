Con pulla incluida, el ‘cantante del gol’ reveló que no estará en la Copa América 2024: “Aquí el malo soy yo”

El narrador vallecaucano ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión - crédito @elcantantedelgol/Instagram

Javier Fernández Franco, conocido popularmente como el cantante del gol, reveló durante una transmisión en vivo que no asistirá a Estados Unidos para cubrir los encuentros de la Copa América 2024.

Esta declaración la hizo mientras cubría el encuentro entre Millonarios y Pereira, correspondiente al cuadrangular A de la Liga BetPlay I, evento transmitido por Win Sports+.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El partido, que tuvo lugar en El Campín el sábado 11 de mayo, concluyó con victoria de la escuadra de Alberto Gamero sobre el Grande Matecaña. En medio de la transmisión, Fernández Franco expresó su descontento, intercambiando impresiones con Ricardo Henao y Samuel Vargas, los comentaristas del partido y sus colegas en la cobertura.

La indirecta a sus compañeros del ‘cantante del gol’

Javier Fernández Franco no estará en la Copa América de Estados Unidos - crédito Colprensa

Tanto Henao como Vargas confirmaron su asistencia a suelo norteamericano para cubrir los detalles del torneo de selecciones, programado del 20 de junio al 14 de julio. Henao indicó que estará reportando desde la ceremonia de inauguración para el Canal RCN, mientras que Samuel Vargas anunció que estará presente en el evento representando a Directv Sports.

Acto seguido, Fernández dijo: “Ah, Sami también se va, aquí el malo soy yo (…) pero relataremos la Copa América en el Canal RCN, en compañía del doctor Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez”.

La crítica de Cesar Augusto Londoño a Javier Fernández

El comunicador criticó al 'cantante de gol' - crédito @cesaralo/Instagram

En una entrevista concedida al programa Los Impresentables, de la emisora Los 40 Principales, Cesar Augusto Londoño realizó unas declaraciones inesperadas dirigidas a Javier Fernández.

El integrante del Pulso del Futbol, de Caracol Radio, cuestionó a su colega por autodenominarse el narrador oficial de la selección Colombia, para Londoño este tipo de comportamientos en el periodismo está “mandado a recoger”.

“Cuando Caracol Televisión tenía los derechos exclusivos, pues el narrador oficial era el de Caracol Televisión. Pero cuando el tema se abrió a RCN y Caracol, pues los dos son narradores oficiales”, dijo Cesar Augusto Londoño.

Y agregó: “Lo único que se puede considerar como oficial es el tema publicitario. Por ejemplo, Homecenter se vuelve socio de la selección y la federación patrocinando al equipo colombiano; así que puede decir ‘nosotros somos patrocinadores oficiales de la selección’. Pero a mí eso me parece una tontería”.

De momento, el cantante del gol no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su colega en sus redes sociales. Cabe recordar que a finales de 2023, el relator caleño tuvo un rifirrafe con su compañero de trabajo en Win Sports, Eduardo Luis López.

Las rencillas entre Eduardo Luis y Javier Fernández

El narrador habló de los sucesos que lo llevaron a relatar el histórico partido entre Colombia vs. Brasil - crédito SíSePuedCast/YouTube/@elcantantedelgol/Instagram

El 17 de noviembre de 2023, en una jornada crucial de las eliminatorias para la copa del mundo 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, la selección Colombia enfrentó a Brasil. El partido tuvo lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la Tricolor consiguió una victoria histórica por 2-1, gracias a un doblete de Luis Díaz.

Contrario a lo esperado por muchos aficionados, el partido fue narrado por Eduardo Luis López en lugar de Javier Fernández, que debido a problemas de salud no pudo llevar a cabo la narración de este importante compromiso de la selección Colombia.

La actuación de Eduardo Luis López como narrador captó la atención en las redes sociales, especialmente después de que se le escapara una expresión inapropiada durante uno de los goles anotados por Luis Díaz. Además, al concluir el encuentro, el narrador antioqueño no pudo contener las lágrimas, mostrando su emoción tras el triunfo colombiano.

La situación tomó un giro inesperado cuando la hija de Eduardo Luis López ‘encendió' las redes sociales al escribir en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) que Javier Fernández estaba “pasado de moda”. Este comentario desató una ola de reacciones de ambas partes, culminando con la declaración de vallecaucano como el narrador oficial de la selección Colombia.

Durante una trasmisión de un partido de la liga, Campo Elías Jr., actual director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena, se excusó por no hacer la presentación de Javier Fernández como el “narrador oficial de la selección Colombia”.

El Cantante del gol no dudó en responder al comentario de Campo Elías Terán: “No se preocupe, no pasa nada, eso lo sabe la gente”. Tras la intervención de Javier Fernández, el exportero Farid Mondragón dijo: “Eso se sabe, eso se sabe”.