Una toma macroscópica expone la estructura de la piel y el crecimiento de fibras capilares desde los folículos del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de una clínica y un especialista para realizarse un trasplante capilar involucra aspectos relacionados con la formación del personal asistencial, la habilitación vigente de las instalaciones, la valoración diagnóstica previa y el seguimiento médico, más allá del valor económico de la tarifa ofertada, según explicó Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar.

De acuerdo con la especialista, aunque el implante capilar corresponde a una cirugía ambulatoria, su ejecución exige protocolos clínicos definidos y una evaluación individual. Saaibi señaló que una primera señal de alerta ocurre durante la consulta inicial cuando la atención se centra en descuentos o promociones comerciales sin brindar una explicación detallada sobre las técnicas quirúrgicas, los posibles riesgos y las condiciones particulares del paciente, escenario ante el cual recomendó solicitar una segunda opinión médica.

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Antes de contratar el procedimiento, los pacientes pueden verificar las credenciales tanto del establecimiento como del profesional tratante. Según indicó Saaibi, las acreditaciones de la clínica deben permanecer visibles en el área de recepción y la habilitación del prestador de servicios de salud debe encontrarse vigente. Asimismo, es posible consultar la inscripción del médico en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) mediante su número de identificación, además de confirmar su formación y certificaciones específicas para este tipo de intervenciones.

Profesionales del sector médico explican cómo las alteraciones inmunológicas provocadas por situaciones cotidianas complejas afectan directamente los folículos capilares.

En cuanto al diagnóstico, la directora médica precisó que no todas las personas con pérdida de cabello son candidatas a un implante capilar, dado que determinadas formas de alopecia no responden favorablemente a la cirugía. Por esta razón, la valoración médica debe incluir una anamnesis —recopilación de antecedentes e historia clínica— y una revisión con tricoscopio para determinar el origen de la caída del cabello y evaluar tanto el cuero cabelludo como el estado de la zona donante.

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Respecto a la ejecución quirúrgica, en procedimientos como la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), Saaibi indicó que el médico debe dirigir la intervención, realizar la extracción de los folículos, participar en el diseño y en la aplicación de la anestesia, y mantener supervisión continua durante toda la estancia del paciente en la clínica. En ese sentido, aconsejó preguntar previamente quién ejecutará cada etapa, qué elementos incluye el costo informado, qué medicamentos se entregan y cómo se realizan los controles posoperatorios, ya que las variaciones en los precios pueden responder a la distribución de funciones del equipo, la capacitación del personal y la infraestructura disponible.

El sistema inmunológico puede reaccionar alterando su funcionamiento habitual e identificando por error a los folículos pilosos como elementos extraños, lo que interrumpe el ciclo normal de crecimiento del cabello en determinadas personas.

La especialista también recordó que, al tratarse de una intervención quirúrgica, existen riesgos potenciales como sangrado, infecciones, alteraciones en la cicatrización, pérdida de folículos, molestias por la anestesia o resultados distintos a los previstos. Asimismo, explicó que una extracción excesiva en la zona donante o una implantación inadecuada pueden ocasionar cicatrices visibles, apariencia artificial o crecimiento del cabello en una dirección incorrecta, con opciones limitadas de corrección posterior.

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Sobre las imágenes de referencia, Saaibi recomendó revisar fotografías de antes y después de pacientes con características capilares similares en lugar de basarse únicamente en casos de influenciadores o material promocional destacado. Finalmente, detalló que la documentación entregada al paciente debe comprender órdenes de laboratorio, indicaciones pre y posoperatorias, información sobre medicamentos, consentimiento informado con descripción de riesgos y antecedentes médicos, detalle de las intervenciones a cargo del personal asistencial y un canal de contacto de emergencia con identificación de signos de alarma.