Las alcancías incluirán un código QR que dirige a una plataforma para calcular acumulaciones proyectadas con aportes diarios equivalentes a uno, tres o cinco dólares durante 20 años - crédito Reuters

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Un grupo de empresarios realizará en Medellín la entrega de más de 2.500 alcancías y billetes de un dólar como parte de la campaña “Te regalo un dólar de la suerte”, una iniciativa orientada a incentivar la cultura del ahorro, la inversión y la construcción de patrimonio entre los ciudadanos.

La propuesta retoma la costumbre tradicional de conservar un billete de un dólar en la billetera o en una alcancía, pero modifica su destino final: en lugar de guardarlo, quienes reciban el billete deberán entregarlo a otra persona para conformar una cadena de circulación en Medellín y en otras regiones de Colombia.

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De acuerdo con las reglas establecidas por los organizadores, cada participante que reciba un dólar deberá marcarlo con sus iniciales y asignarle de manera simbólica un deseo relacionado con amor, salud, paz, abundancia o prosperidad. A partir de ese momento, dispondrá de un plazo de seis horas para buscar a otra persona —ya sea un familiar, un amigo o un desconocido—, entregarle el billete e invitarla a dar continuidad al recorrido.

Según explicaron los promotores de la actividad, la dinámica contempla una condición específica para el cierre del ciclo: si alguno de los participantes vuelve a recibir en algún momento el mismo billete de un dólar que entregó previamente, podrá conservarlo definitivamente.

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De manera paralela a la circulación de los billetes, las más de 2.500 alcancías incluidas en la campaña incorporan una herramienta pedagógica sobre finanzas personales. Cada unidad lleva impresa la pregunta «¿Cuánto dinero estás dejando de ganar?» acompañada de un código QR que enlaza a una página web con un simulador de inversión.

En dicha plataforma digital, los usuarios pueden calcular y comparar cuánto capital podrían acumular si invirtieran el equivalente a uno, tres o cinco dólares diarios a lo largo de un periodo de 20 años. La herramienta muestra las variaciones en las proyecciones según el monto del aporte diario y la tasa de rentabilidad aplicada en el ejercicio, ilustrando la diferencia entre guardar dinero sin movimiento y destinarlo a generar rendimientos en el tiempo.

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El lanzamiento de «Te regalo un dólar de la suerte» se efectuará durante el Money Mastery Event - crédito Colprensa

Entre los puntos definidos para la distribución de las alcancías se encuentra la sede de Bodytech ubicada en el centro comercial Mall del Este, donde integrantes del equipo de la campaña informarán a los asistentes sobre las instrucciones de la cadena y el funcionamiento del simulador web. Asimismo, los organizadores prevén entregar alcancías y billetes de un dólar a periodistas de la ciudad para ampliar la difusión de la convocatoria.

Según informaron los realizadores, esta distribución constituye la primera fase de un proyecto de mayor alcance que contempla la fabricación de una alcancía gigante con forma de marrano, concebida como una obra artística para el país. El propósito del equipo promotor es postular esta estructura ante Guinness World Records para certificarla como la alcancía más grande del mundo.

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El lanzamiento oficial de «Te regalo un dólar de la suerte» tendrá lugar durante el Money Mastery Event, encuentro que se desarrollará por primera vez en Medellín los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Eventos El Tesoro, con conferencias dedicadas a negocios, inversión y construcción de patrimonio, y una asistencia estimada de cerca de 800 personas.