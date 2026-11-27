Los atentados contra torres en Huila y Cauca afectaron las rutas alternativas de transmisión hacia el sur de Colombia. (REUTERS/Jair Coll)

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Los ataques contra la red eléctrica dejaron a Putumayo y Caquetá expuestos a nuevos cortes pese a la reconexión de emergencia: las líneas derribadas afectaron las rutas alternativas que abastecen al sur de Colombia y la reparación depende primero de los operativos de seguridad en las zonas intervenidas.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, afirmó a Caracol Radio que la demanda atendida en su departamento llegó al 86,3%, según un informe de XM, operador del sistema eléctrico colombiano. Aun así, advirtió que la recuperación del suministro se sostiene sobre conexiones provisionales.

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La interrupción alcanzó a buena parte de la actividad económica durante la temporada de fin de año. En Putumayo, el servicio estuvo suspendido desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. del 24 de noviembre, mientras que sectores de Caquetá pasaron tres días sin electricidad.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, señaló que Florencia recibió apenas cuatro horas diarias de energía en algunos momentos. La prioridad fue para clínicas, hospitales, cárceles y sitios de alta afluencia de personas.

Las rutas alternativas quedaron afectadas tras los ataques

El gobernador Molina situó el origen de la crisis en el atentado del 15 de noviembre contra tres líneas de transmisión en Huila, que dejó sin energía al sur de ese departamento, Caquetá y Putumayo. La conexión por Nariño permitió una reconexión temporal, pero un nuevo ataque afectó las líneas de alta tensión de la subestación San Bernardino, en Cauca.

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Al describir el corte en Putumayo, el funcionario explicó el alcance de la interrupción: “Nos quedamos sin el servicio de energía eléctrica desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche”.

Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, entregó detalles de las afectaciones por las fallas en el suministro de energía en el departamento (Gobernación del Putumayo)

La contingencia obligó a numerosos habitantes a recurrir a plantas eléctricas para sostener sus actividades. Molina afirmó que esos equipos absorbieron recursos que muchas personas esperaban destinar a diciembre.

El mandatario departamental también detalló que la infraestructura cuenta con un sistema de respaldo entre las subestaciones de San Bernardino, Betania, Tesalia, Altamira, Mocoa y Jamundí. Las tres líneas del Huila y los enlaces hacia Nariño ofrecían alternativas cuando una ruta fallaba, pero los ataques afectaron esos puntos de conexión.

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La reparación requiere seis días después de las inspecciones de seguridad

La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda Arango, informó a los gobernadores que el Ejército debe inspeccionar durante unos tres días las zonas afectadas antes del ingreso de los técnicos de ISA, empresa de transmisión eléctrica. El objetivo es descartar minas y explosivos que puedan poner en riesgo al personal encargado de recuperar las torres.

Molina explicó el cronograma comunicado durante una reunión con la ministra: “Pasados estos tres días, aproximadamente tres días se demora el personal de ISA en recuperar con torres de emergencia, habilitando estas líneas”.

La reparación definitiva de la infraestructura demandará trabajos posteriores. Las labores en Nariño ni siquiera habían comenzado porque todavía no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para intervenir las líneas.

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El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, informó que una subestación en Neiva, que aún no había sido inaugurada, entró en funcionamiento y permitió reconectar a Caquetá, Putumayo y otras zonas dependientes de Altamira. El suministro en Caquetá volvió cerca de las 11:45 p. m., aunque el gobernador remarcó que la solución no es permanente.

Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, ha lidiado en las últimas horas con los apagones en el departamento, por cuenta de un ataque terrorista (@LuchoPorCaqueta/X)

Caquetá calcula pérdidas mientras Ecuador no puede aportar energía

La Cámara de Comercio trabaja con la gobernación de Caquetá para establecer una cifra oficial de las pérdidas provocadas por los cortes. Ruiz sostuvo que el impacto económico era “incalculable”.

El gobernador de Putumayo planteó que una posible alternativa sería conectarse a líneas de alta tensión provenientes de Ecuador. Esa opción no está disponible porque el fenómeno de El Niño redujo la capacidad de generación del país vecino y no existen excedentes para suministrar electricidad.

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La puesta en marcha de una subestación en Neiva facilitó la reconexión eléctrica provisional de Caquetá y Putumayo. (OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE))

“Ecuador no tiene excedentes, por lo tanto no es una solución en este momento”, afirmó Molina sobre la posibilidad de utilizar esa infraestructura.

Ruiz advirtió que Caquetá ocupa el extremo final del sistema energético nacional y recibe de forma directa las consecuencias de cualquier interrupción en el sur del país. “Otro atentado de estos grupos terroristas nuevamente pondría en jaque la economía de estos departamentos”, dijo.