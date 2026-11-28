El video se difundió la noche del viernes 27 de noviembre de 2026, mismo día que Petro hizo el anuncio vía X (@MariaPazGaviria/X)

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Luego de su salida, las polémicas no paran por parte del expresidente Gustavo Petro, y ahora denunció que su retrato fue retirado de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño.

El exmandatario calificó la situación como un acto de censura, sumado a que el jefe de Estado Abelardo de la Espriella

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El ex jefe de Estado difundió el viernes 27 de noviembre una fotografía en la que se observa vacío el espacio donde estaba instalada la obra.

“Se trata de anular la diferencia en nuestra historia”, escribió Petro en su cuenta de X.

El expresidente Gustavo Petro denunció el retiro de su retrato de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño. Destacó algunos de los logros que considera que alcanzó en su Gobierno (@petrogustavo/X)

Por lo anterior, y en una publicación que hizo desde su cuenta de Instagram el mismo viernes, Antonella Petro Alcocer (hija menor del líder de oposición desde el Pacto Histórico) salió a respaldar a su papá.

La joven compartió una imagen en la que posó al lado del retrato, con la frase: “¡La historia no se borra!”

Sumado a lo anterior, en el mensaje adjunto a la fotografía, Antonella agregó: “La memoria es imborrable, aunque lo intenten”.

El expresidente sostuvo que la exclusión de expresiones artísticas y de personas que no comparten una determinada visión política constituye una forma de prohibición y veto.

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Antonella Petro salió a respaldar a su papá luego del retiro de su retraro de la galería de expresidentes de Colombia (@anto_petro_alcocer/IG)

Pero en un video que compartió el mismo De la Espriella, como parte de la visita que le hicieron sus tres de sus cuatro hijos (los dos varones del medio —Salvador y Filippo— y la menor —Francesca—) al despacho desde el que trabaja, y ubicado en la Casa de Nariño, se observa en un fragmento cuando pasa por la galería de expresidentes no se ve el cuadro de Petro sino el espacio en blanco.

El cuadro fue develado en agosto de 2026

El retrato de Petro fue instalado en el corredor presidencial el 3 de agosto de 2026, cuatro días antes del final de su mandato. La obra fue realizada por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, también citado como Jaime Rojas.

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La pintura representaba a Petro sentado en un sillón, vestido de blanco y con un lápiz en la mano izquierda. El cuadro incluía tres mariposas amarillas, en una referencia a la obra literaria de Gabriel García Márquez.

El presidente Gustavo Petro posa delante de su retrato en la galería de antiguos presidentes colombianos durante su última semana en el cargo, en el Palacio Presidencial de Bogotá (Colombia), el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Iván Valencia)

También aparecían símbolos asociados con la imagen pública del entonces presidente: una pulsera con los colores vinculados a la llamada “guerra a muerte”, decretada por Simón Bolívar en 1813, y una cruz de Tau de madera, vinculada con la tradición franciscana.

Petro afirmó que otros retratos también habrían desaparecido

El exmandatario indicó que la situación no se limitaría a su cuadro. Petro afirmó que también habrían sido retiradas las imágenes de Juan José Nieto, a quien identificó como el primer presidente negro de Colombia, y del general José María Melo.

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“Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí nos volvemos inolvidables”, agregó el expresidente.

La controversia se produce tras el retiro de piezas del Museo Nacional

La denuncia recuerda la decisión de retirar 63 piezas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia, el 15 de octubre.

Esa medida afectó obras y objetos relacionados con movimientos feministas y Lgbti+ la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Petro relacionó ambos episodios con lo que considera una exclusión de expresiones artísticas y políticas.

Cepeda salió a respaldar a Petro, igual que lo hizo Antonella (@ivancepedacastr/IG)

La controversia permanece abierta mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño sobre el paradero de la pintura y las razones de su ausencia en la galería de expresidentes.

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Mientras tanto, Iván Cepeda señaló que “Abelardo De la Espriella podrá retirar el retrato de @gustavopetrourrego de la Galería de expresidentes de la Casa de Nariño, pero no podrá borrar del corazón y de la memoria del pueblo colombiano su legado político e intelectual”, en otra publicación desde su perfil de Instagram.