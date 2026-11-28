Defensoría del Pueblo advirtió sobre recrudecimiento de la crisis humanitaria en el sur de Bolívar - (Human Right Watch)

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El asesinato del subintendente Óscar Mauricio Díaz durante un ataque contra la Policía Nacional en Arenal elevó la preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa el sur de Bolívar, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales mantienen en riesgo a la población de áreas rurales.

El hecho ocurrió el viernes 27 de noviembre de 2026 en la cabecera municipal de Arenal. Se trata del tercer ataque dirigido contra la Policía en el municipio durante 2026, en un contexto de violencia que también amenaza con provocar desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades campesinas.

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Los uniformados prestan servicio en el Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, levantado como parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La estación policial original fue destruida en un ataque registrado en julio de 2026.

El ataque compromete un espacio creado para la reconciliación

La ubicación de los agentes en el centro comunitario expone a quienes viven en sus alrededores y afecta una infraestructura destinada a promover la convivencia y la construcción de paz en el municipio.

La situación de las zonas rurales todavía no ha podido verificarse por completo. Las dificultades de comunicación con las comunidades limitan la información disponible sobre el impacto de los combates y las posibles afectaciones a la población civil.

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Entre mayo y septiembre de 2026, se documentaron 22 emergencias que afectaron a más de 11.000 personas en esa región - (Defensoría del Pueblo)

“Advertimos sobre el riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos en las zonas rurales, donde las dificultades de comunicación con las comunidades han impedido verificar la situación humanitaria”, indicó la Defensoría.

La alerta se suma al pronunciamiento del 7 de noviembre de 2026 sobre el deterioro humanitario en el sur de Bolívar. Entre mayo y septiembre de este año, se documentaron 22 emergencias humanitarias que afectaron a más de 11.000 personas en esa región.

Piden activar medidas urgentes para Arenal y otros municipios

Ante el aumento del riesgo, se solicitó al Ministerio del Interior convocar de forma urgente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

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Ante el aumento del riesgo, se solicitó al Ministerio del Interior convocar de forma urgente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) - (Defensoría del Pueblo)

“Al Ministerio del Interior, a convocar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para evaluar la respuesta institucional frente al agravamiento del riesgo advertido en el seguimiento a la Alerta Temprana 034 de 2023 y acordar medidas inmediatas de prevención y protección para las comunidades de Arenal y los demás municipios afectados. Solicitamos, además, revisar los avances en la implementación de las recomendaciones de la Alerta Temprana 003 de 2026 en los cuatro municipios que esta comprende”, puntualiza el comunicado oficial.

El propósito es evaluar la respuesta institucional ante los riesgos señalados en el seguimiento de la Alerta Temprana 034 de 2023 y definir acciones inmediatas de prevención y protección para Arenal y los demás municipios impactados por la violencia.

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También se pidió revisar la aplicación de las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026, que abarca a las comunidades de Montecristo, Norosí, Regidor y Río Viejo.

La Gobernación de Bolívar fue llamada a convocar de manera extraordinaria el Subcomité de Prevención y Protección. A las autoridades nacionales y locales se les solicitó verificar con urgencia la situación de las comunidades rurales, garantizar medidas de seguridad y activar las rutas de atención humanitaria.

Y agregó: “Las autoridades nacionales y territoriales a verificar con urgencia la situación de las comunidades rurales, garantizar su protección y activar las rutas de atención humanitaria”.

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Defensoría del Pueblo se reúne con pobladores de Carmen de Bolívar para abordar problemática de reubicación de viviendas (Defensorìa del Pueblo)

La entidad dirigida por Iris Marín también se reunió con pobladores de Carmen de Bolívar para abordar la problemática de reubicación de viviendas. “En este escenario, se pudo evidenciar la inconformidad de la comunidad ante la falta de información y de atención eficaz a la crítica situación que padecen como damnificados, ya que sus viviendas resultaron gravemente afectadas por la inestabilidad en el terreno hace varios años”.

Por ello, la Defensoría del Pueblo, por petición de los líderes, solicitará a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), la convocatoria urgente a una mesa de trabajo en el barrio Alto Prado, con el fin de hacer seguimiento a las medidas y compromisos establecidos con la comunidad, en la que participen la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Carmen de Bolívar.

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