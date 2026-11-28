El traslado de un jardín infantil a una institución nueva entre los cinco y seis años puede elevar los niveles de cortisol asociados al estrés y afectar procesos como la atención y el aprendizaje - crédito Colprensa

Guardar

La elección entre iniciar la etapa escolar en un jardín infantil independiente o en el ciclo de kínder integrado a un colegio constituye una de las decisiones habituales para las familias en la primera infancia, debido a los cambios que implica en la continuidad académica, emocional y social de los niños y niñas durante sus primeros años.

De acuerdo con una investigación publicada por el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, la estabilidad de los entornos en los que los menores viven, crecen, juegan y aprenden incide de manera directa en su desarrollo y bienestar. A esto se suman las estimaciones de First Things First, organización especializada en desarrollo infantil, según las cuales durante los primeros cinco años de vida el cerebro experimenta un crecimiento acelerado y alcanza aproximadamente el 90 % de su volumen adulto, periodo en el que se establecen bases para las habilidades cognitivas, sociales y emocionales.

PUBLICIDAD

Según explicó Margarita Valenzuela Forero, directora de Early Childhood en Arboleda School de Cali, la diferencia entre ambas alternativas radica en que, al cursar únicamente un jardín infantil, los niños y niñas finalizan ese ciclo entre los cinco y seis años, lo que conlleva la necesidad de adaptarse a una institución distinta al comenzar la educación primaria.

Al respecto, Valenzuela indicó: “Elegir un kínder que forme parte de un colegio ofrece a las familias la posibilidad de iniciar la formación de sus hijos dentro de un proyecto educativo integral y con visión de largo plazo”, y añadió que esta estructura facilita que el aprendizaje, el acompañamiento emocional y el desarrollo social se articulen de forma progresiva con los grados posteriores.

PUBLICIDAD

Margarita Valenzuela Forero, directora de Early Childhood en Arboleda School de Cali, explicó cómo la continuidad institucional evita cambios abruptos de rutina y espacios al iniciar la primaria - crédito Colprensa

Desde el punto de vista fisiológico, el traslado desde un jardín infantil hacia un colegio nuevo implica asumir cambios simultáneos de instalaciones, vínculos interpersonales y rutinas diarias. De acuerdo con la información expuesta sobre este proceso, dicha adaptación puede generar estrés y elevar los niveles de cortisol —hormona vinculada a esa respuesta—, situación que puede repercutir en el bienestar emocional de los menores y en procesos como la atención y el aprendizaje.

Por el contrario, cuando el ciclo de preescolar se realiza en la misma institución educativa donde continuará la primaria, el paso de una etapa a otra ocurre de manera gradual. “Crecer en el colegio donde continuarán su trayectoria escolar permite que los niños y niñas se familiaricen con los espacios, las rutinas y la cultura, fortaleciendo su seguridad emocional, su sentido de pertenencia y su autonomía”, señaló Valenzuela, precisando además que mantener parte de su grupo social y relaciones de confianza acompaña el tránsito hacia el siguiente nivel escolar.

PUBLICIDAD

Arboleda School de Cali presentó un edificio exclusivo para el ciclo de kínder con 15 ambientes especializados y la aplicación del programa RULER del Yale Center for Emotional Intelligence - crédito Colprensa

Como ejemplo de este esquema de continuidad, Arboleda School de Cali desarrolló un edificio exclusivo para el ciclo de kínder compuesto por 15 ambientes especializados donde estudiantes de distintos niveles interactúan y colaboran entre pares. El diseño de estas instalaciones está orientado al aprendizaje basado en proyectos (PBL), al denominado ‘juego con propósito’ y a experiencias pedagógicas centradas en la exploración y la experimentación.

Adicionalmente, la institución educativa de Cali aplica el programa RULER, desarrollado por el Yale Center for Emotional Intelligence, una metodología que acompaña a los alumnos durante toda su trayectoria escolar y les proporciona herramientas para identificar y gestionar sus emociones desde los primeros años hasta los grados superiores.

PUBLICIDAD