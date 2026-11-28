La iniciativa responde a reportes recientes de hurtos y agresiones registrados en municipios como Cajicá, Chía y Facatativá durante los últimos meses - crédito Colprensa

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La Asamblea Departamental de Cundinamarca aprobó la realización de una audiencia pública dedicada a temas de seguridad y convivencia ciudadana dirigida a los 19 municipios que conforman las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente, tras una propuesta presentada por la diputada María Angélica Gómez López.

De acuerdo con la información divulgada, la iniciativa fue promovida ante recientes hechos delictivos que han afectado tanto a residentes como a establecimientos comerciales de ambas subregiones del departamento.

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Entre los antecedentes expuestos para sustentar la convocatoria figuran casos ocurridos en distintos municipios durante septiembre y noviembre de 2026. En Cajicá, dos mujeres fueron agredidas la noche del 12 de noviembre cuando se disponían a ingresar a su vivienda, hecho en el que parte del forcejeo quedó registrado en una cámara de seguridad; días antes, en ese mismo municipio, una adulta mayor fue víctima de un hurto al interior de su residencia.

La jornada permitirá a residentes, comerciantes y juntas de acción comunal de 19 municipios exponer casos recientes de inseguridad y registrar compromisos institucionales con responsables y plazos - crédito Colprensa

Por su parte, en Chía, también el 12 de noviembre, una comerciante denunció el robo de máquinas de granizados de su establecimiento, tras lo cual la Policía recuperó los equipos y capturó a dos presuntos implicados. En ese mismo municipio, en septiembre se había reportado el presunto hurto de un computador portátil dentro de una clínica veterinaria. A estos reportes se suma el caso ocurrido en Facatativá, en la provincia de Sabana Occidente, donde la propietaria de una pastelería denunció durante noviembre un robo en su local comercial.

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Al referirse al propósito de la sesión, la diputada María Angélica Gómez López señaló: “Me preocupa que una familia sienta miedo al llegar a su casa o que una comerciante tenga que volver a abrir su negocio después de un robo sin saber qué medidas se van a tomar para protegerla. Quiero que los habitantes de nuestra región puedan contar lo que están viviendo y escuchar directamente de las autoridades cómo van a responder”.

La proposición aprobada por la corporación departamental plantea convocar a habitantes, juntas de acción comunal, comerciantes, jóvenes y organizaciones sociales de los 19 municipios involucrados. De igual manera, contempla invitar a las alcaldías de Sabana Centro y Sabana Occidente, a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación. - cr

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Además de las intervenciones presenciales, el encuentro recibirá aportes escritos y dejará un acta con las inquietudes ciudadanas y las respuestas de las entidades convocadas - crédito Colprensa

Según los lineamientos de la convocatoria, el espacio servirá para revisar las problemáticas de seguridad particulares de cada municipio e identificar aquellas situaciones que demandan una articulación interinstitucional. Asimismo, el mecanismo prevé la recepción de aportes escritos por parte de la ciudadanía y la elaboración de un acta formal en la que quedarán consignadas las inquietudes presentadas, las respuestas entregadas por las entidades y los compromisos adquiridos, especificando responsables y plazos de ejecución.

Sobre el seguimiento a los resultados de la jornada, la diputada manifestó: “Quiero que, al terminar la audiencia, los vecinos sepan qué se acordó, qué entidad debe responder y en qué plazo. Si una comunidad lleva su caso ante la Asamblea, tiene derecho a saber qué pasó después con lo que planteó”.

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Por el momento, la fecha exacta, el lugar de realización y las condiciones de inscripción y participación para los ciudadanos se encuentran pendientes de confirmación oficial por parte de la Asamblea Departamental de Cundinamarca.