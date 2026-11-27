El jefe de Estado condenó la detonación, afirmó que los cuatro uniformados permanecen estables y aseguró que impedirá que el ELN y otras estructuras armadas impongan su voluntad mediante violencia. (@jhonjacome/X)

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Cuatro uniformados resultaron heridos cuando un artefacto explosivo improvisado fue activado contra patrullas policiales en la vereda Agualinda, del municipio de Los Patios en Norte de Santander, tras un procedimiento por un homicidio en el que un cadáver habría sido usado como señuelo. Los policías fueron trasladados al Hospitalito de Los Patios con lesiones leves y permanecen fuera de peligro.

La detonación ocurrió en la madrugada del viernes 27 de noviembre de 2026, cuando los integrantes del CAI Betania regresaban por la vía de la vereda después de atender el caso. La Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que el explosivo fue activado al paso de las patrullas.

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Las primeras informaciones señalaron que la presencia del cuerpo sin vida buscaba atraer a los uniformados hacia el sector. Las autoridades deben establecer quién abandonó el cadáver, cómo fue instalado el dispositivo y qué grupo armado participó en el ataque.

Cuatro policías resultaron heridos por un artefacto explosivo en la vereda Agualinda de Los Patios. (@hernandolozano/X)