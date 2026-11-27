(Cristian Bayona/Colprensa-Interpol-@guardiacivil/X)

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La Guardia Civil española retuvo al excandidato presidencial y exgobernador de Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar en un puesto policial de la isla de Lanzarote archipiélago de Canarias, en España), para hacer efectiva una orden de captura expedida en Colombia.

La actuación se produjo tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación y la emisión de una notificación roja de Interpol.

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De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la orden judicial contra Caicedo Omar fue emitida el 9 de septiembre de 2026 por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Las autoridades competentes deberán adelantar los procedimientos judiciales y de cooperación internacional que correspondan para su extradición a Colombia, mientras Caicedo conserva su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos atribuidos a Caicedo fueron denunciados el 2 de julio de 2026. Para esa fecha, indicó el ente acusador, el exgobernador ya se encontraba fuera de Colombia.

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El caso quedó en manos del fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 23 de julio, debido al fuero que tenía Caicedo Omar.

Desde entonces, la Fiscalía señaló que desarrolló un plan metodológico y varias actividades de Policía Judicial.

Esas actuaciones habrían permitido recopilar elementos materiales probatorios relacionados con la posible participación del exgobernador en las conductas investigadas.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y deberá continuar bajo la dirección de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La entidad tendrá que definir las actuaciones procesales correspondientes, mientras la justicia española analiza la situación del exgobernador conforme a sus normas internas y los mecanismos de cooperación con Colombia.

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