La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez cuestionó la idoneidad de Nelfy Melo, exsecretaria de Gustavo Petro, como integrante de la UTL de la representante Claudia Romero Nader. (Presidencia - suministrada a Infobae Colombia)

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez puso bajo cuestionamiento los títulos académicos de Nelfy Melo Morales, exsecretaria del expresidente Gustavo Petro y actual integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader.

A través de su perfil de X, que se ha convertido en su plataforma para denunciar lo que, según ella, ocurrió en la administración de la que hizo parte, Rodríguez aseguró que Melo está vinculada al equipo legislativo de Romero desde el 23 de julio de 2026. Según la información divulgada, su asignación mensual es de $ 7.003.620.

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La exfuncionaria afirmó que, cuando dirigía el Dapre, solicitó una indagación disciplinaria sobre tres títulos atribuidos a Melo Morales. Los documentos corresponderían a los programas de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria San José; institución que registró casos de grados irregulares, como el de Juliana Guerrero.

“En enero de 2026, siendo directora del Dapre, tan pronto tuve conocimiento de la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos por parte de Nelfy, secretaria del presidente Petro, solicité el inicio de una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del Dapre”, expresó Rodríguez en su mensaje.

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Con ello, la exdirectora indicó que la petición quedó registrada bajo el radicado MEM26-00003247 del departamento administrativo. En su publicación, sostuvo que los tres títulos fueron expedidos en una misma fecha, circunstancia que motivó sus dudas sobre la formación académica reportada por la exsecretaria presidencial.

Angie Rodríguez pidió establecer qué documentos presentó Melo ante el Congreso

En sus reclamos, la exfuncionaria dirigió sus cuestionamientos a la vinculación de Melo Morales con la UTL de Romero Nader, que está además en el ojo de la tormenta mediática por sus estudios y su aparente ilegalidad. “¿Qué títulos acreditó Nelfy ante el Congreso? ¿Qué ocurrió con la investigación disciplinaria que solicité?”, preguntó.

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Nelfy Melo Morales se ha defendido de los señalamientos en su contra, por su triple titulación con la Fundación San José. (Suministrada a Infobae Colombia)

Con esta publicación, también pidió que se revisen los documentos aportados para la contratación de Melo en el Legislativo. Es válido precisar que la Unidad de Trabajo Legislativo es el equipo de asesores y funcionarios que apoya a cada congresista en el trámite de iniciativas, el estudio de proyectos de ley y otras tareas parlamentarias.

De esta forma, la exfuncionaria centró la discusión sobre los requisitos de formación de congresistas y miembros de esas unidades. “Considero necesario abrir el debate sobre una reforma constitucional que exija a los congresistas acreditar, como mínimo, un título profesional, así como fortalecer los requisitos de formación académica de sus UTL”, dijo.

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A su vez, la exdirectora del Dapre agregó que la elaboración de leyes y reformas constitucionales exige un debate sobre la idoneidad de quienes intervienen en los equipos de los legisladores. En este caso, señaló la falta de este requisito en la escogencia de Melo, de la que puso en duda las formas en las que habría sido vinculada.

Exdirectora del Dapre pidió una auditoría sobre hojas de vida en Función Pública

En su publicación en X Rodríguez también solicitó al nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, que ordene una auditoría a los sistemas Sigep I y Sigep II, en los que se registra información laboral y académica de los servidores públicos adscritos a estas UTL.

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Según su versión, la revisión debería establecer si durante la anterior administración de esa entidad se produjeron “modificaciones, eliminaciones u ocultamientos presuntamente irregulares” de información en hojas de vida, como se habría evidenciado por su parte en el grupo de asesores que acompañan a Romero Nader.

La exfuncionaria agregó que en marzo de 2026 presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría Delegada para la Función Pública – Moralidad Administrativa por posibles omisiones e incumplimientos de deberes de funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública; aunque no agregó si ha sido resuelta.

En el mismo pronunciamiento, Rodríguez cuestionó al movimiento político del que hizo parte. “Cada día estoy más convencida de que aquello funciona como una secta”, escribió la también exgerente del Fondo Adaptación, que fue apartada en su momento del cargo por instrucción del expresidente Petro, en el inicio de las diferencias entre ambos.

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En el caso de Romero Nader, la congresista aseguró el 23 de noviembre que nunca estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana y afirmó que el diploma difundido a su nombre es falso. También sostuvo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para determinar el origen del documento.