Las empresas patrocinadoras deben asumir los auxilios y beneficios propios de un contrato de trabajo (MinTrabajo.gov.co)

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La entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, más conocida como Reforma Laboral, cambió las condiciones de los contratos de aprendizaje en Colombia. Desde entonces, los aprendices en etapa práctica o bajo formación dual pueden recibir prima de servicios y otras prestaciones laborales, siempre que su vínculo reúna los requisitos previstos por la norma.

La aplicación depende de la fecha de inicio de la práctica, la modalidad de formación y la clase de contrato. La Circular Externa 0083 de 2025 del Ministerio del Trabajo precisó las pautas que deben seguir las empresas patrocinadoras.

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La prima cobija a aprendices en práctica y formación dual

La reforma modificó el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y definió el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo. El reconocimiento de prestaciones opera durante la etapa práctica de la formación tradicional y a lo largo de toda la formación dual.

Por ello, los aprendices que estén en esas situaciones pueden recibir prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando corresponda. La empresa patrocinadora debe asumir estas obligaciones conforme a la legislación laboral.

Practicantes recibirán prima de servicios y otras prestaciones cobijados por la Reforma Laboral de Petro (John Vizcaino/Reuters)

Juan Salvador Vargas, abogado de Quintero y Quintero Asesores, explicó a Asuntos Legales que la modificación alcanza a estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y de otras instituciones de formación que estén vinculados por contrato de aprendizaje. “No acoge a los estudiantes vinculados mediante convenio de prácticas universitarias, ni tampoco a las personas vinculadas mediante contrato de trabajo ordinario”, indicó.

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El cambio dejó atrás el antiguo tratamiento del apoyo económico

Antes de la Ley 2466, el contrato de aprendizaje tenía un régimen particular dentro de la normativa laboral y el apoyo económico que percibía el aprendiz no se consideraba salario. La ley, sancionada el 25 de junio de 2025, introdujo un vínculo laboral especial y extendió las prestaciones aplicables en la fase práctica.

La Circular Externa 0083 señala que los aprendices cobijados por la reforma tienen derecho a los auxilios y beneficios propios de un contrato de trabajo. El documento busca orientar a las compañías sobre la aplicación de las nuevas obligaciones.

El Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima se paga dos veces al año - (Código Sustantivo del Trabajo)

La prima de servicios se paga en dos partes durante el año. El primer desembolso debe realizarse a más tardar el 30 de junio de 2026 y el segundo, antes del 20 de diciembre de 2026.

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El monto no es igual para todos los aprendices. Depende del salario base y de los días trabajados en cada semestre, por lo que quien inició la etapa práctica después del comienzo del período de liquidación recibe una suma proporcional.

La operación para establecer el valor es: prima de servicios = (salario base × días trabajados en el semestre) ÷ 360.

Esto es lo que debe hacer para no malgastar la prima de fin de año

El pago de la prima de diciembre debe hacerse antes del día 20 - (Luisa González/Reuters)

El gerente sénior de Servicios Legales de KPMG Colombia, Juan Mauricio Joya, para evitar que esta sea malgastada, propuso destinar hasta el 50% a obligaciones prioritarias, como deudas o pagos escolares; el 30% al ahorro o la inversión, y el 20% a los gastos de temporada. Esa distribución busca ordenar el uso del ingreso adicional sin descuidar ninguna de las tres áreas.

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Para quienes buscan una alternativa de bajo riesgo, los certificados de depósito a término (CDT) ofrecen plazos de 60, 90 o 180 días, además de opciones desde un año en adelante. La elección depende del tiempo durante el cual cada persona pueda mantener el dinero reservado sin requerirlo para otros gastos.

Los expertos en finanzas personales de Bravo recomiendan comenzar por un inventario de las obligaciones pendientes, ordenadas de menor a mayor monto, para calcular el total adeudado y definir las prioridades de pago. “La prima no es solo una obligación legal, es una oportunidad clave para que los trabajadores fortalezcan su bienestar financiero”, afirmaron.

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