Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que la cartera va a lograr que un buen número de productos colombianos exportados a Estados Unidos entren a ese país con 0% de arancel (Senado/Alex Brandon/AP)

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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, informó que el Gobierno nacional firmará un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos. De acuerdo con el jefe de la cartera, esa diligencia se llevará a cabo en diciembre de 2026.

El acuerdo tiene como fin, entre otras cosas, la eliminación de algunos de los aranceles que aplicó el gobierno del presidente Donald Trump a porductos de origen colombiano. Amín explicó que el pacto entre ambas naciones es posible gracias a que hay confianza entre ellas.

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“Estados Unidos sabe lo que significa Colombia en Latinoamérica, porque Estados Unidos valora a nuestro país. Y vamos a lograr que un buen número de productos colombianos que exportamos a Estados Unidos entren a ese país con 0% de arancel”, detalló el ministro en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura.

De igual manera, anunció que el 11 de diciembre de 2026 viajará a El Salvador, con el objetivo de ampliar el acuerdo comercial que ya existe con ese país. En su agenda estpa prevista una reunión con el presidente Nayib Bukele.

“Pero así lo vamos a hacer con Tokio. El Ministerio de Comercio Exterior destrabó una negociación que está detenida desde el 2012 con Tokio, con Japón. Vamos a firmar en marzo, en la Green Expo, el acuerdo comercial con Japón de la mano de Dios. Estamos abriéndole el mundo a nuestros empresarios”, dijo.

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