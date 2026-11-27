La figura mide 20 centimetros y trae varios accesorios (@mlpersonalizadosoficial_/IG)

Guardar

Una de las marcas registradas en los ya más de tres meses del presidente colombiano Abelardo de la Espriella es la forma en la que se ha involucrado en el desarrollo de megaoperativos a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), y que lo ha llevado a ser viral en redes sociales por la frase que se ha vuelto insignia cuando reportan las capturas de señalados líderes de estructuras criminales: “Bienvenido a la patria milagro”.

Por este motivo, un emprendimiento denominado ‘ML Personalizados | Regalos personalizados’ y que figura en redes sociales (Instagram y TikTok) compartió un regalo que puede ser, como se describe en el catálogo, “un regalo único para celebrar una profesión y convertirla en un recuerdo inolvidable”.

PUBLICIDAD

Las figuras no vienen con audios personalizados (ML PERSONALIZADOS |REGALOS PERSONALIZADOS)

Los ‘dolls profesiones personalizados’ son “muñecos de 20 cm, con acabado elegante y realista, personalizada para cualquier profesión. Réplica exacta de su rostro” y que ofrece otros personajes, además de las tres figuras que ofrecen del presidente: una en traje; la segunda es una de las presentaciones en las que De la Espriella porta camisa y pantalón oscuro además de botas beige; y la tercera luce con camisa verde oscuro y chaleco y casco.

Entre los detalles, se incluye vestuario y accesorios según la profesión, y se reseña como un obsequio “ideal para grados, ascensos, nombramientos y reconocimientos de abogados, jueces, militares, policías, médicos, ingenieros y más”.

PUBLICIDAD

La figura tarda cerca de un mes en ser entregada luego de realizarse el pago (@mlpersonalizadosoficial_/IG)

Si desea obtener uno de estos muñecos tendrá que llenarse de paciencia, porque según lo que menciona la información oficial por parte del emprendimiento, el tiempo de entrega puede ser de 28 a 30 días hábiles después del pago.

No obstante, tenga en cuenta que no se maneja pago a contraentrega por ser un producto personalizado.

El obsequio se viralizó en redes sociales el jueves 26 de noviembre de 2026 luego de varias publicaciones que compartió el emprendimiento a través de su cuenta de Instagram (@mlpersonalizadosoficial_/IG)

También está el ‘Tigruche’, el peluche inspirado en el presidente De la Espriella

Un peluche inspirado en el presidente Abelardo de la Espriella comenzó a circular en redes sociales bajo el nombre de “Tigruche”, un producto que incluye audios con frases del mandatario y que busca abrirse paso en el mercado de artículos políticos.

El muñeco apareció meses después de que otro emprendimiento lanzara una figura similar dedicada al expresidente Gustavo Petro, conocida como “Petruche” o “Petroluche”.

La iniciativa vinculada con De la Espriella es comercializada a través de una página identificada como El Tigre Abelardo.

El producto tiene un precio anunciado de $99.000, mientras que los llaveros con la imagen del jefe de Estado se ofrecen por $ 19.000.

La propuesta se suma a una tendencia de emprendimientos que convierten figuras políticas y referencias virales de redes sociales en artículos de colección, regalos y objetos con contenido sonoro.

PUBLICIDAD

El "Tigruche" se puede conseguir por 99.000 pesos colombianos - crédito eltigreabelardo.com

El peluche incluye frases de campaña y de actos públicos

El “Tigruche” cuenta con un botón que reproduce algunas expresiones asociadas con Abelardo de la Espriella durante su campaña presidencial y sus apariciones públicas como mandatario.

Uno de los audios recuerda un encuentro con reservistas: “Hoy más que nunca, los veteranos reservistas héroes de la patria están… Firmes por la Patria”.

Otra de las frases incluidas en el muñeco es “Que Dios bendiga a nuestras familias”.

Además del peluche y los llaveros, el emprendimiento promociona paquetes que incluyen ambos productos.

Al muñeco se le puede personalizar el audio (captura de pantalla El Tigre Abelardo/sitio web)

El “Tigruche” le montó competencia al “Petruche”, el muñeco del expresidente Petro

La figura inspirada en De la Espriella hizo recordar el “Petruche”, un peluche basado en la imagen del entonces presidente Gustavo Petro que se popularizó a comienzos de 2026.

PUBLICIDAD

Ese muñeco surgió a partir de una ilustración generada con inteligencia artificial que Petro compartió el 29 de diciembre de 2025 en su cuenta de X. La imagen mostraba al político en una versión de peluche y estaba acompañada por un mensaje sobre su confianza en la ciudadanía.

El emprendimiento digital Digna llevó después esa imagen al formato físico.

El producto se vendió en dos versiones: una básica por $75.000 y otra con sistema de audio por $95.000.

La marca informó durante febrero que una segunda preventa de 100 unidades se había agotado y que preparaba una nueva producción.

El 'Petruche' o 'Petroluche' fue creado por un emprendimiento llamado Digna, que surgió a comienzos de 2026, días despúes de que Petro compartió en X un mensaje con su muñeco creado con IA - crédito @digna.col/IG

El modelo con audio del “Petruche” incorporó la frase “Los noto asustados”, popularizada en redes sociales por el comediante Juanda Caribe. Esa decisión reforzó el vínculo entre el producto y la conversación digital que rodeó la imagen de Petro.

PUBLICIDAD

El “Tigruche” utiliza una fórmula similar: combina la figura del actual presidente con frases reconocibles por sus seguidores y por quienes siguieron su campaña, similar a lo que pasa con el peluche de De la Espriella.