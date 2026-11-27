Frustrada acción terrorista que habría puesto en grave riesgo la vida de la población civil en Meta (@COL_EJERCITO/X)

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El Ejército Nacional informó que tropas de la Séptima Brigada interceptaron un vehículo con explosivos en la vía hacia Puerto Gaitán, como parte de una operación apoyada en labores de inteligencia militar y coordinada con la Policía Nacional.

“La oportuna reacción de nuestros soldados permitió neutralizar la amenaza, capturar en flagrancia a dos personas e incautar una motocicleta que, de acuerdo con información preliminar, estaría vinculada al apoyo logístico de esta acción criminal”, indicó la institución.

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El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el resultado a la activación del Bloque de Búsqueda tras su visita a Villavicencio y destacó el trabajo de las autoridades.

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el resultado a la activación del Bloque de Búsqueda tras su visita a Villavicencio y destacó el trabajo de las autoridades (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Tras mi reciente visita a Villavicencio y la activación del Bloque de Búsqueda, nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados contundentes para proteger la vida de los colombianos”, afirmó. “Seguiremos persiguiendo a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en esta región del país”.

Por su parte, la gobernadora del Meta señaló que las primeras investigaciones apuntan a que los capturados pretendían atacar instalaciones militares y tendrían vínculos con el Frente 39 Arcesio Niño, bajo el mando de alias Antonio Medina.

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“Fue incautado un camión NPR con material explosivo y una motocicleta. Según las primeras investigaciones, pretendían atacar instalaciones militares”, sostuvo la mandataria departamental, quien aseguró que continuará respaldando las acciones para fortalecer el control territorial y proteger a la población.

Ejército frustró presunto atentado terrorista en el departamento del Meta (@COL_EJERCITO/X)

Atentado con carro bomba en Villavicencio dejó 23 personas heridas

Un atentado con un carro bomba se registró el lunes 23 de noviembre de 2026, cerca de las 9:30 p. m., en inmediaciones de la Gobernación del Meta, ubicada junto a la Plaza Los Libertadores, en el centro de Villavicencio. La explosión destruyó por completo el vehículo y provocó daños en varias edificaciones de la zona. Según el reporte, “la onda explosiva alcanzó diferentes edificaciones del sector”.

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La detonación también afectó dos establecimientos comerciales, que quedaron completamente destruidos, y ocasionó daños en un radio aproximado de 500 metros. Entre las estructuras afectadas estarían el edificio de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio. Además, se reportó la interrupción del servicio de energía eléctrica en el área.

El número de personas lesionadas aumentó durante las horas posteriores al ataque. En un primer momento, las autoridades informaron que había 12 heridos, la mayoría vigilantes de la Gobernación. Luego, la Policía Nacional indicó que al menos 19 personas resultaron afectadas y confirmó que no se habían registrado víctimas mortales. Finalmente, la Secretaría de Salud departamental estableció un balance preliminar de 23 lesionados.

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La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

Los pacientes presentaron lesiones de distinta gravedad, entre ellas fracturas expuestas, traumatismos craneoencefálicos, contusiones pulmonares, heridas provocadas por esquirlas y afectaciones auditivas. Todos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Villavicencio.

El coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía, señaló que los primeros heridos “no presentaban mucha gravedad”, aunque las autoridades continuaban verificando las condiciones del lugar.

La secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Carolina Lizcano, afirmó que todavía no estaba claro quiénes habían organizado el ataque ni qué elemento había sido utilizado para provocar la explosión. Una de las hipótesis buscaba determinar si los responsables estaban relacionados con recientes ataques contra peajes del departamento, pero esa posibilidad no había sido confirmada.

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El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado y anunció una respuesta de la Fuerza Pública. El mandatario atribuyó el ataque al narcoterrorismo y descartó negociaciones con esas organizaciones. “En este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, escribió.

La captura de los sospechosos y la incautación del material explosivo representan un avance inicial en el esclarecimiento de los hechos y en la prevención de nuevos ataques en el Meta.