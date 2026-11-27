La exsenadora colombiana María Fernanda Cabal señaló que su esposo nunca ha tenido una alianza con Iván Cepeda - (@MariaFdaCabal/X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuestionó a José Félix Lafaurie por sus contactos con el senador Iván Cepeda y anunció que su Gobierno dialogará directamente con los productores rurales, sin la intermediación de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Coinforme a sus declaraciones, el dirigente gremial buscaría preservar intereses dentro de la organización mediante acuerdos políticos.

El conflicto se originó tras la asistencia de Cepeda al Congreso Ganadero realizado en Valledupar, capital del Cesar. Lafaurie explicó que la invitación se extendió a todos los integrantes del Congreso de la República y que, como presidente ejecutivo de Fedegán, debía recibirlo con el mismo trato que al resto de los legisladores.

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El jefe de Estado afirmó que su administración no requerirá a Fedegán como canal para relacionarse con el sector pecuario. “Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos”, expresó De la Espriella en X.

La política pública sobre ganadería y campo, añadió, se discutirá con los productores y sin mediaciones gremiales. “De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país”, señaló el mandatario.

Tras el anuncio del líder del movimiento Defensores de la Patria, la exsenadora y pareja de Lafaurie, María Fernanda Cabal, publicó un video en sus redes sociales en el que desmintió que su esposo tuviera alianzas o vínculos con Cepeda.

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“Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista. Fedegán invita a su congreso a dirigentes de distintas corrientes. Si llega un senador o un representante, se le saluda”, escribió en X.

La exprecandidata presidencial por el Centro Democrático también señaló que a lo largo de los años siempre ha sido una opositora a las ideas del seandor del Pacto Histórico (@MariaFdaCabal/X)

La exprecandidata presidencial por el Centro Democrático también señaló que a lo largo de los años siempre ha sido una opositora a las ideas y propuestas del senador del Pacto Histórico.

“He sido contradictora de Iván Cepeda y lo sigo siendo. No me gusta su trayectoria. Creo que, en medio de la persecución que le montaron al presidente Uribe, sus disputas con Cepeda terminaron dándole a este una estatura política que no tenía. Uribe estaba mucho más arriba”.

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En desarrollo…