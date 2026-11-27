El presidente Abelardo de la Espriella se despachó contra el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie y ameritó una dura respuesta del senador Iván Cepeda. (Colprensa - REUTERS)

Guardar

Con un extenso mensaje en su perfil de X, el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, publicó en la mañana del viernes 27 de noviembre un urgente llamado a confirmar una alianza amplia para la defensa de la democracia; lo anterior después de los duros cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella a José Félix Lafaurie por su encuentro en Valledupar.

Sin mencionar de forma directa al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), como tampoco al jefe de Estado, Cepeda aseguró que el país enfrenta ataques contra las garantías constitucionales, la libertad de expresión y a los que mantienen posturas críticas frente al Gobierno, al que señaló de querer aniquilar cualquier expresión en la que tenga cabida la oposición.

PUBLICIDAD

Con este extenso mensaje en la red social X, el senador Iván Cepeda apuntó contra el presidente Abelardo de la Espriella por arremetida contra el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. (@IvanCepedaCast/X)

“Estamos ante un régimen que, detrás de un discurso formal y meramente decorativo de respeto a la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, despliega cotidianamente nuevas y cada vez más agresivas formas de ataque contra la democracia”, afirmó el congresista, que perdió ante De la Espriella en la jornada del 21 de junio la posibilidad de ser el sucesor de Gustavo Petro.

Cepeda habló de amenazas contra opositores y voces críticas y apuntó contra De la Espriella

En su pronunciamiento en esta plataforma digital, el congresista señaló que esas conductas se reflejan en “el desconocimiento de las garantías para la vida y la integridad de los opositores” y, en consecuencia, “de quienes expresan opiniones críticas o posiciones diferentes a las del gobierno de Abelardo de la Espriella”. Y salió en respaldo de Lafaurie frente a lo que sería el veto institucional.

PUBLICIDAD

En efecto, también incluyó entre esas situaciones “la persecución y el acoso laboral; la censura y las distintas formas de agresión contra la libertad de expresión”, además de campañas de estigmatización, violencia digital y difamación. A su juicio, promovidas por los sectores oficialistas, que pretenderían recortar espacios de participación de los sectores del progresismo colombiano.

Con esta publicación en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó un fuerte mensaje contra el titular de Fedegán, José Félix Lafaurie, al que alineó con el senador Iván Cepeda. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Cepeda sostuvo que no se trata de episodios aislados. “Estamos frente a prácticas que, al instalarse y reproducirse, erosionan las condiciones básicas de la convivencia democrática, el pluralismo y el ejercicio de las libertades”, expresó el senador, que en la actualidad está en el legislativo gracias al Estatuto de la Oposición, que le entregó la curul en el Senado.

PUBLICIDAD

Con ello, pidió que sectores con posiciones distintas se articulen para responder a esa situación. “Resulta indispensable que todas las personas, organizaciones, gremios e instituciones que creemos en la democracia, más allá de nuestras diferencias ideológicas, políticas, religiosas o de nuestras distintas concepciones del país y del mundo, nos dispongamos a su defensa”, remarcó.

El senador Iván Cepeda y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fueron protagonistas de un encuentro el Congreso Ganadero en Valledupar que causó la dura reacción del primer mandatario, Abelardo de la Espriella. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Abelardo de la Espriella adelantaría veto institucional al presidente de Fedegán, por encuentro con Iván Cepeda

El mensaje del congresista de oposición fue divulgado luego de que De la Espriella cuestionara públicamente a Lafaurie por la presencia de Cepeda en el Congreso Ganadero de Valledupar. El presidente, por la misma plataforma digital, afirmó que el dirigente gremial no representaba a los productores y anunció que su administración buscaría interlocución directa con ellos.

PUBLICIDAD

Lafaurie explicó que Cepeda asistió al evento tras una invitación dirigida a los integrantes del Congreso y dijo que, aunque mantiene “diferencias de fondo” con el senador, debía recibirlo con el mismo trato que a los demás legisladores. Explicaciones públicas que no habrían convencido al jefe de Estado, a juzgar por la publicación en la que prácticamente declaró el veto en su contra.

Ante esto, Cepeda esbozó la necesidad de proteger a las víctimas de vulneraciones de derechos, con énfasis en territorios rurales. “Los derechos y las libertades no son patrimonio de ningún partido, ideología, concepción del mundo o confesión religiosa”, afirmó el senador, que concluyó que esas garantías son “conquistas históricas de la sociedad colombiana” que deben preservarse.

PUBLICIDAD