En su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a encuentro de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, con el senador Iván Cepeda y anunció la ruptura de relaciones con Fedegán. (Presidencia - @ABDELAESPRIELLA/X)

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En una andanada lanzada en sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se fue lanza en ristre contra José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y confirmó que, de ahora en adelante, su Gobierno dialogaría de forma directa con los productores ganaderos, sin que se produzca la intermediación del alto directivo gremial.

En un pronunciamiento en la red social X, De la Espriella sostuvo que Lafaurie habría buscado acuerdos con el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda para preservar intereses dentro del gremio. “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda (...) con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”, afirmó el presidente.

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Con esta publicación en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó un fuerte mensaje contra el titular de Fedegán, José Félix Lafaurie, al que alineó con el senador Iván Cepeda. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El jefe de Estado cuestionó que el presidente ejecutivo de Fedegán mantenga conversaciones con el senador, al que vinculó con sectores que, según su declaración, han afectado históricamente a los ganaderos. “Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, agregó.

De la Espriella dijo que hablaría directamente con los ganaderos

El mensaje de De la Espriella, con el que respondió a los mensajes del presidente de la federación de ganaderos, que explicó la presencia de Cepeda en el Congreso Ganadero en Valledupar, incluyó una definición sobre los nexos que tendría con los productores del sector en caso de llegar al poder. Con ello, señaló que su administración no necesitaría a Fedegán como canal de interlocución.

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“Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos”, expresó el mandatario, que luego indicó que buscaría una relación directa con los productores, sin la participación de personas que, según él, estarían dispuestas a “vender a sus agremiados”. Este pronunciamiento marcaron las distancias a su juicio irreconciliables con el directivo de Fedegán.

El senador Iván Cepeda y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fueron protagonistas de un encuentro el Congreso Ganadero en Valledupar que causó la dura reacción del primer mandatario, Abelardo de la Espriella. (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la misma manera, el primer mandatario También anticipó que la política pública para la ganadería y el campo se discutiría sin mediaciones gremiales. “De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país”, sostuvo el gobernante, que le sumó un nuevo capítulo a los ‘rifirrafes’ del Ejecutivo con Lafaurie.

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Las críticas de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda y a la dirigencia de Fedegán

En su publicación, afirmó que el diálogo de Lafaurie con Cepeda no puede interpretarse como una instancia de concertación y en esa línea, el primer mandatario cuestionó cualquier convergencia política con el senador del Pacto Histórico, que ha sido enfático en desconocer la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta y su legitimidad como presidente de Colombia.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, había lanzado duras críticas contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ahora por su presencia en el caso de Colombia Siembra (crédito @jflafaurie/X - @MinAgricultura/X)

“Tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo”, señaló el mandatario, que relacionó al senador de oposición con grupos armados ilegales, tras su presencia en la mesa de negociaciones con estas estructuras.

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El abogado cerró su pronunciamiento con una crítica más amplia a los que, a su juicio, buscan acuerdos con sectores contrarios a su proyecto político. “Sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!”, remató el jefe de Estado en la red X.

José Félix Lafaurie habló de la presencia de Iván Cepeda y defendió que Fedegán dialogue con todos los sectores

Antes del fuerte pronunciamiento del jefe de Estado en la red social X, Lafaurie explicó que Iván Cepeda asistió al Congreso Ganadero de Valledupar tras una invitación extendida a todos los integrantes del Congreso de la República y sostuvo que, como presidente de Fedegán, debía recibirlo “con la misma consideración que a los demás” al citado evento en la capital del Cesar.

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De esta forma, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, explicó la presencia de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero en Valledupar, la cual terminó desatando la ira del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella. (@jflafaurie/X)

El dirigente afirmó que mantiene “diferencias de fondo” con el senador, pero advirtió que la relación de un gremio con el Legislativo no puede depender de quién ocupe la presidencia, en una mención a De la Espriella, con el que venía teniendo desavenencias, que habrían sido alimentadas por la disputa del presidente del gremio con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

“En un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño”, agregó Lafaurie, que participó en la delegación del Gobierno de Gustavo Petro en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según él, por pedido de los ganaderos y defendió la firma del acuerdo de tierras.

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“Preferí intervenir y defender la propiedad privada en la mesa donde se tomarían las decisiones”, señaló el directivo, que votó por De la Espriella en la contienda electoral. Y en defensa de su rol también afirmó que, ante cualquier administración, mantendrá su deber de “sentarme con quien corresponda, decirle de frente lo que pienso y defender los derechos de los ganaderos”.