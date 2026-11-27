Habló bogado de los señalados por el secuestro en el Éxito de Cartagena tras la legalización de captura e imputación de cargos (Europa Press/Captura de video)

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El pasado miércoles 25 de noviembre de 2026, a altas horas de la noche, se llevó a cabo la diligencia judicial contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón.

Los dos hombres fueron señalados por las autoridades de ser los secuestradores del Éxito en Cartagena. En la audiencia, un fiscal les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores; no aceptaron cargos.

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Su defensor de oficio, identificado como José Rafael Ricaurte Contreras, aseguró que no se opondría a la legalización de captura. En su criterio, se cumplieron los “mínimos exigidos por la ley”.

Palabras del defensor de los señalados

José Rafael Ricaurte Contreras aseguró que el fiscal del caso sustentó elementos “suficientes” para validar la acción de las autoridades (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

“Esta defensa encuentra que no hay forma de oposición con probabilidad de éxito, teniendo en cuenta que para este instante se están cumpliendo a cabalidad con los mínimos exigidos por nuestra ley para que se pueda despachar la legalidad del procedimiento de captura”, aseguró el defensor.

Según sus palabras, no hay motivo para oponerse a la legalización de captura y anticipó que sus defendidos se iban a declarar inocentes.

Además, aseguró que, si bien “el procedimiento fue conforme a derecho”, no estaría comprometida la responsabilidad de los señalados en el caso, ya que en el proceso de legalización de captura, el juez solo estudia “si el procedimiento fue respetuoso de nuestra ley y de sus derechos”.

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Por lo tanto, dijo, “no hay forma de oponerme, no hay elementos de prueba a pesar de que desde la madrugada de hoy que me entrevisté con ustedes”.

Para Ricaurte, el fiscal del caso sustentó elementos “suficientes” para presentar la legalidad de la acción de las autoridades en la detención de los dos señalados secuestradores.

Juez regañó dos veces a los señalados del secuestro masivo en el Éxito en Cartagena durante la imputación de cargos

La autoridad judicial interrumpió la diligencia para ordenar a dos procesados, ubicados en Bellavista, prestar atención a la cámara y escuchar la exposición sobre los hechos y delitos que se les investigan (Físcalia)

La Fiscalía General de la Nación les atribuye el delito en calidad de coautores por la retención ocurrida en el establecimiento comercial. En la diligencia virtual, que se extendió hasta la noche, la jueza les pidió en dos ocasiones que atendieran la exposición del ente acusador.

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La funcionaria se dirigió a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, conectados desde el Centro de Detención Transitoria (CDT) Bellavista, después de advertir que miraban hacia otros lugares mientras el fiscal exponía los hechos y las conductas que se les imputaban.

“Por favor, en CDT Bellavista, a los ciudadanos Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, les agradezco prestar mucha atención a esta información, estar atentos a lo que el ente acusador dice”, expuso la jueza.

También les solicitó que mantuvieran la mirada en la cámara y precisó que podrían plantear sus dudas en el momento procesal correspondiente. “Pero en este momento la escucha atenta es indispensable. Gracias”, señaló.

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La magistrada interrumpió nuevamente la audiencia cuando advirtió que Mejía Blandón parecía dormirse. “Por favor, señor Jhon Albeiro Mejía, se está quedando dormido. Les agradezco estar atentos. Custodio, si tienen agua, suminístrenle, por lo menos”, dijo.

Las advertencias ocurrieron cerca de las 11:00 p. m., cuando la audiencia avanzaba en horario nocturno.

La Fiscalía atribuyó funciones distintas a cada imputado

La Fiscalía detalló los roles que habrían desempeñado Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón en la retención, vigilancia y sometimiento de las personas. (Fiscalía)

Durante la formulación de imputación, la Fiscalía describió la presunta participación de los dos hombres en la retención de las personas que estaban dentro del almacén en Cartagena.

El ente acusador señaló que Mejía Blandón habría intervenido en la retención, la vigilancia y el control de las víctimas. Según esa hipótesis, habría impedido que salieran del lugar y mantenido las condiciones de sometimiento para respaldar las exigencias económicas y logísticas del grupo, bajo amenazas de muerte.

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A Torres Manco le atribuyó participación en la toma armada del establecimiento, el sometimiento de quienes se encontraban allí y el mantenimiento de su privación de la libertad. El organismo investigativo sostuvo que habría controlado a las víctimas e impedido que abandonaran el lugar.

La imputación indica, además, que los presuntos responsables usaron a los retenidos como escudos humanos y amenazaron con asesinarlos si las autoridades ingresaban al almacén. Habrían ubicado artefactos explosivos en las puertas y explosivos simulados sobre algunas víctimas para aumentar la presión durante el secuestro.