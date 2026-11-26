Los delincuentes habrían llegado tarde para interceptar un carro de valores en el Éxito de Cartagena y terminaron reteniendo a empleados y ciudadanos durante varias horas. Incluso, habrían pedido almuerzo en un local de pollo frito.

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La familia de Jailer Humberto Muñetón Zapata espera el resultado de la necropsia para esclarecer su muerte durante el operativo que terminó con una toma de rehenes en un almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena.

Sus allegados sostienen que el hombre era cliente del establecimiento y no participaba en los hechos delictivos que llevaron a la intervención de la fuerza pública.

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El caso comenzó a las 8:00 a. m. del martes 24 de noviembre de 2026 cuando hombres armados interrumpieron en el almacén y habrían cometido un asalto masivo. El hecho se prolongó tras 17 horas de retención de 87 personas dentro del local comercial. En el despliegue participaron unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional. Las autoridades identificaron a Muñetón Zapata como el hombre abatido durante el procedimiento.

Su esposa, Indira Lambis, y Óscar Torres, amigo de la familia, pidieron esperar el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses antes de establecer conclusiones sobre lo ocurrido. La principal hipótesis de los parientes es que Muñetón Zapata quedó atrapado en el lugar como uno de los rehenes.

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El último contacto con Jailer Humberto Muñetón Zapata ocurrió a las 8:12 horas a través de mensajería celular (Captura video)

“Nos acaban de informar que ya se encuentra acá, en Medicina Legal. Estamos a la espera de los informes respectivos, del informe de necropsia”, afirmó Torres en declaraciones recogidas por El Tiempo. El hombre aclaró que no representa jurídicamente a la familia.

La familia asegura que había ido a comprar buñuelos

Lambis relató que su esposo le avisó que iría al Éxito a comprar buñuelos. Según su versión, era una diligencia que realizaba con frecuencia. Más tarde, cuando sus familiares comenzaron a buscarlo, conocieron que su cuerpo había sido llevado a Medicina Legal.

Torres indicó que Muñetón Zapata trabajaba en impermeabilización de obras y construcciones. “Llevaba unos 12 o 13 años en Cartagena, donde vivía con su esposa y su hijo”, dijo el allegado de la familia.

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La versión de los parientes deberá ser examinada por las autoridades junto con el dictamen forense, los registros de seguridad del almacén, los testimonios y demás pruebas obtenidas durante la investigación.

La información conocida señala que el fallecido tenía cédula expedida en Medellín, al igual que dos personas capturadas por el caso. Esa coincidencia documental no determina por sí misma un vínculo entre ellos ni una eventual responsabilidad en la toma de rehenes.

"Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO" señaló el jefe de Estado, luego de que en principio se calificó el operativo de "Filigrana" (@ABDELAESPRIELLA/X)

Una compañía de construcción figura entre los datos revisados

La Unidad Investigativa de El Tiempo indicó que consultó documentos empresariales relacionados con Polyimper de Colombia S. A. S., empresa que, según sus registros, fue constituida en Cartagena el 4 de diciembre de 2024.

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El objeto social de la compañía comprende la construcción de edificios residenciales, proyectos de ingeniería civil, terminaciones, acabados y otras actividades especializadas. De acuerdo con la información entregada por Torres, esa firma estaría vinculada con las labores que realizaba Muñetón Zapata.

En el Registro Único Empresarial y Social figura como representante legal suplente Pedro Javier Prada Rueda. El mismo nombre y número de identificación aparecen, según el diario, en documentos de la Dirección General Marítima y de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial.

Uno de esos registros acredita tres licencias de Prada Rueda como perito marítimo y fluvial. En otro documento aparece como integrante del consejo directivo de Cotecmar. Fuentes de la Armada consultadas por El Tiempo señalaron que conocían a un oficial con ese nombre, quien estaba en retiro.

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Un allegado de la familia indicó, además, que una cuñada de Muñetón Zapata está casada con un integrante de la Armada Nacional. Esa relación familiar tampoco establece conexión con el operativo ni con los hechos que son materia de investigación.

Empresa de construcción figura en indagaciones por caso de hombre abatido en supermercado de Cartagena (AFP - Sincelejo Hoy/Facebook)

Esta fue la denuncia que hizo en 2025 Jailer Muñetón

Antes de morir durante el operativo que terminó con la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, Muñetón Zapata había expuesto públicamente su situación como propietario de un apartamento afectado por el caso del denominado clan Quiroz.

En febrero de 2025, durante una inspección al edificio Portal de Los Alpes, Muñetón explicó que era dueño del apartamento 703 y que enfrentaba dificultades económicas tras el desalojo de los residentes. El hombre señaló que, pese al tiempo transcurrido, todavía debía responder por el crédito con el que adquirió la vivienda.

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“Me he visto afectado de una forma catastrófica, tanto económicamente como psicológicamente. Todavía el banco me está cobrando”, afirmó entonces.

Muñetón sostuvo que los propietarios recibieron un subsidio de arrendamiento durante un año, aunque aseguró que después no obtuvo una solución definitiva. También expresó su inconformidad porque, según dijo, su familia quedó endeudada después de invertir sus recursos en el inmueble.

El hombre, de 51 años y oriundo de Yarumal, Antioquia, murió el 25 de noviembre durante la intervención de la fuerza pública en el supermercado.