Durante la audiencia se expusieron los horarios de las capturas, la neutralización de Jaider Humberto Muñetón Zapata y el rescate de 76 personas, tras la liberación de otras 11 durante la mediación. (Fiscalía)

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La Fiscalía General de la Nación legalizó la captura e imputó cargos contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados de participar en la toma de rehenes ocurrida en el Éxito de La Castellana, en Cartagena el 24 de noviembre de 2026. Los dos hombres fueron acusados de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, pero no aceptaron los cargos.

Durante la audiencia, realizada entre la noche del 25 de noviembre y la madrugada del 26 de noviembre de 2026, el fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) explicó que los detenidos estaban vestidos de civil cuando intervinieron las autoridades. Según los testimonios recopilados, ambos se quitaron los uniformes, consumieron licor con los rehenes y se quedaron dormidos debido a su estado de embriaguez.

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La Fiscalía señaló que uno de los capturados tenía $495.000 en uno de sus bolsillos y que los implicados iniciaron el contacto con las autoridades a través de las personas que fueron liberando.

Rehenes en supermercado en Cartagena, Colombia

Con la primera mujer que salió del establecimiento enviaron un panfleto en el que exigían $7.000 millones, dos camionetas blindadas y una ruta despejada hacia Barranquilla. También pidieron que la negociación se mantuviera en reserva y que la salida se produjera durante la noche.

Más tarde, los secuestradores enviaron otro mensaje escrito a mano, en el que reiteraron sus exigencias y advirtieron que tenían explosivos junto con los rehenes ubicados en las puertas del almacén.

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Uno de los testigos declaró que los hombres obligaron a un empleado a buscar botellas de Johnnie Walker Sello Azul y después forzaron a los hombres retenidos a beber y a llamarlos “jefes”. El mismo testigo afirmó que uno de los secuestradores aseguró que el plan había sido preparado durante cinco años y que inicialmente se iba a ejecutar tres meses antes, pero varias personas se retiraron del grupo.

El ministro de Defensa Jorge Mora destacó la capacidad de reacción y la coordinación de la fuerza pública en el operativo. (Ministerio de Defensa)

El relato también incluyó la supuesta participación de personas de alto rango y policías que permanecían fuera del establecimiento. Además, uno de los hombres habría amenazado a los rehenes al decir que su padre era “un duro de Medellín” y que los buscaría si contaban lo ocurrido.

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Antecedentes de los capturados

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, es estudiante universitario y registra anotaciones por hurto calificado, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria. Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, fue condenado en 2006 por hurto calificado y agravado.

La audiencia judicial va a continuar el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m.

<b>Ministerio de Defensa explicó las circunstancias en las que fue abatido presunto secuestrador en Cartagena</b>

El Ministerio de Defensa explicó las circunstancias en las que un hombre fue abatido durante el operativo de rescate de varias personas secuestradas en un establecimiento comercial de Cartagena. La entidad afirmó que la intervención contó con recursos humanos, operativos, tecnológicos y especializados de la Fuerza Pública, los cuales permitieron liberar a los ciudadanos retenidos.

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Ministerio de Defensa explicó las circunstancias en las que fue abatido presunto secuestrador en Cartagena (Ministerio de Defensa)

Según la información preliminar, el fallecido custodiaba a los secuestrados, portaba armas y tenía una vestimenta similar a la de otros presuntos responsables de la toma del supermercado. Por esa razón, el Ministerio señaló que “uno de los presuntos delincuentes fue abatido por la acción de los uniformados”.

La cartera también sostuvo que los agentes fueron atacados cuando ingresaron al establecimiento, aunque inicialmente priorizaron la protección de las personas involucradas. “Aun cuando los uniformados fueron atacados al momento de ingresar, la Fuerza Pública privilegió la preservación de la vida y actuó con respeto por los derechos de todas las personas involucradas”, indicó.

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La institución agregó que la agresión continuó y que esa situación generó un riesgo para los secuestrados y los uniformados. Ante ese escenario, afirmó que “fue necesario actuar para controlar la amenaza”. El Ministerio aseguró que el procedimiento se desarrolló conforme a la Constitución, la ley y los protocolos aplicables.