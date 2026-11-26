Confirman que la Feria de Cali 2026 no contará con el tradicional desfile de autos clásicos y antiguos - (@home_rodri9668/X)

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La Feria de Cali 2026 no tendrá el desfile de carros clásicos y antiguos, uno de los eventos que solía integrar la programación de la celebración decembrina en la capital del Valle del Cauca. La ausencia de esta actividad figura entre los cambios anunciados para la edición 69, que se realizará del 25 al 30 de diciembre.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) presentaron la agenda bajo el lema “Un canto a la vida” en un acto realizado en el barrio Obrero.

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Según informaron, la programación reunirá 54 eventos en las 22 comunas y los 15 corregimientos del municipio, que contempla actividades de salsa, conciertos, encuentros culturales y espacios para emprendimientos locales.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la programación reunirá 54 eventos en las 22 comunas y los 15 corregimientos del municipio (@alejoeder/X)

“Este año no va a haber desfile de carros clásicos. Se han priorizado, como lo decía, los eventos gratuitos, los eventos... nos tocó, pues por el tema del sismo también, pero sobre todo vamos a tener el desfile de la Caleñidad; va a ser aquí en la veinticinco, va a terminar aquí mismo en el Obrero. Vamos a tener el Salsódromo en la Quinta”, expuso el alcalde Eder en rueda de prensa.

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El Salsódromo abrirá la programación el 25 de diciembre

El Salsódromo será el primer evento de la feria y tendrá un recorrido gratuito de 800 metros por la calle 5, entre las calles 24 y 36, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Después se realizará un espectáculo musical en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, con aforo previsto para 30.000 asistentes.

Según lo anunciado por las autoridades, el desfile reunirá 526 artistas más que en la edición anterior, un aumento de 22,8%. La jornada inaugural concentrará parte de la programación artística de la feria.

El Salsódromo abrirá la programación el 25 de diciembre (Feria de Cali/Facebook)

El 26 de diciembre de 2026, el Monumento a la Solidaridad recibirá un evento entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m. El espacio incluirá actividades para el público y una muestra de productos de emprendedores de la ciudad.

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La agenda mantiene los eventos de salsa y cultura popular

La agenda incluirá la Feria Rural y Comunera, el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, casetas, el festival Cali se viste de Salsa, el Superconcierto, Cali Viveflow, Living Vallenato, Living Cantina y el Festival de Orquestas del barrio Obrero.

También se mantiene el Carnaval de Cali Viejo. El alcalde Alejandro Eder señaló durante la presentación que la programación busca llevar actividades a distintos sectores de la ciudad y convocar tanto a caleños como a visitantes.

Calendario de la Feria de Cali

El desfile inaugural del Salsódromo es uno de los eventos más importantes de la Feria de Cali - crédito Alcaldía Santiago de Cali

25 de diciembre

Salsódromo

Feria Rural y Comunera

Corregimientos y comunas – 3:00 p. m. a 1:00 a. m.

Brisas Caleñas

Parque Uribe Uribe – 4:30 p. m. a 3:00 a. m.

Tascas Club Colombia

Centro de Eventos Verde Arena – 5:00 p. m.

La Clave Audio Bar Old Parr

Antigua 14 de Pasoancho – 8:00 p. m. a 2:00 a. m.

26 de diciembre

Fiesta de Mi Pueblo

Casetas Feria de Cali – Acuaparque de la Caña | 10:00 a. m. a 12:00 a. m.

Festival Legado – Mall Plaza | 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas – 1:00 p. m. a 2:00 a. m.

Feria Rural y Comunera – 3:00 p. m. a 1:00 a. m.

27 de diciembre

Casetas Feria de Cali – Acuaparque de la Caña

Festival Legado – Mall Plaza

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Feria Rural y Comunera

28 de diciembre

Desfile Carnaval Cali Viejo

Casetas Feria de Cali

Festival Legado

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Brisas Caleñas

Tascas Club Colombia

Cali Vive Flow – Estadio Pascual Guerrero

Swing Filarmónica – Teatro Municipal

Concierto El Último Baile Tour – Diamante de Béisbol

Súper Concierto – Estadio Pascual Guerrero

La Clave Audio Bar Old Parr