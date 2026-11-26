La Feria de Cali 2026 no tendrá el desfile de carros clásicos y antiguos, uno de los eventos que solía integrar la programación de la celebración decembrina en la capital del Valle del Cauca. La ausencia de esta actividad figura entre los cambios anunciados para la edición 69, que se realizará del 25 al 30 de diciembre.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) presentaron la agenda bajo el lema “Un canto a la vida” en un acto realizado en el barrio Obrero.
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Según informaron, la programación reunirá 54 eventos en las 22 comunas y los 15 corregimientos del municipio, que contempla actividades de salsa, conciertos, encuentros culturales y espacios para emprendimientos locales.
“Este año no va a haber desfile de carros clásicos. Se han priorizado, como lo decía, los eventos gratuitos, los eventos... nos tocó, pues por el tema del sismo también, pero sobre todo vamos a tener el desfile de la Caleñidad; va a ser aquí en la veinticinco, va a terminar aquí mismo en el Obrero. Vamos a tener el Salsódromo en la Quinta”, expuso el alcalde Eder en rueda de prensa.
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El Salsódromo abrirá la programación el 25 de diciembre
El Salsódromo será el primer evento de la feria y tendrá un recorrido gratuito de 800 metros por la calle 5, entre las calles 24 y 36, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Después se realizará un espectáculo musical en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, con aforo previsto para 30.000 asistentes.
Según lo anunciado por las autoridades, el desfile reunirá 526 artistas más que en la edición anterior, un aumento de 22,8%. La jornada inaugural concentrará parte de la programación artística de la feria.
El 26 de diciembre de 2026, el Monumento a la Solidaridad recibirá un evento entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m. El espacio incluirá actividades para el público y una muestra de productos de emprendedores de la ciudad.
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La agenda mantiene los eventos de salsa y cultura popular
La agenda incluirá la Feria Rural y Comunera, el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, casetas, el festival Cali se viste de Salsa, el Superconcierto, Cali Viveflow, Living Vallenato, Living Cantina y el Festival de Orquestas del barrio Obrero.
También se mantiene el Carnaval de Cali Viejo. El alcalde Alejandro Eder señaló durante la presentación que la programación busca llevar actividades a distintos sectores de la ciudad y convocar tanto a caleños como a visitantes.
Calendario de la Feria de Cali
25 de diciembre
- Salsódromo
- Feria Rural y Comunera
- Corregimientos y comunas – 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
- Brisas Caleñas
- Parque Uribe Uribe – 4:30 p. m. a 3:00 a. m.
- Tascas Club Colombia
- Centro de Eventos Verde Arena – 5:00 p. m.
- La Clave Audio Bar Old Parr
- Antigua 14 de Pasoancho – 8:00 p. m. a 2:00 a. m.
26 de diciembre
- Fiesta de Mi Pueblo
- Casetas Feria de Cali – Acuaparque de la Caña | 10:00 a. m. a 12:00 a. m.
- Festival Legado – Mall Plaza | 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Encuentro de Melómanos y Coleccionistas – 1:00 p. m. a 2:00 a. m.
- Feria Rural y Comunera – 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
27 de diciembre
- Casetas Feria de Cali – Acuaparque de la Caña
- Festival Legado – Mall Plaza
- Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
- Feria Rural y Comunera
28 de diciembre
- Desfile Carnaval Cali Viejo
- Casetas Feria de Cali
- Festival Legado
- Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
- Brisas Caleñas
- Tascas Club Colombia
- Cali Vive Flow – Estadio Pascual Guerrero
- Swing Filarmónica – Teatro Municipal
- Concierto El Último Baile Tour – Diamante de Béisbol
- Súper Concierto – Estadio Pascual Guerrero
- La Clave Audio Bar Old Parr
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