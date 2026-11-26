El departamento de Chocó registró una nueva alteración del orden público tras el reciente hecho violento. (Ejército Nacional)

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Se sigue complicando la situación en materia de orden público en el departamento de Chocó, después de que se confirmara un nuevo ataque terrorista con drones en el municipio de Condoto.

Según la información preliminar difundida por medios locales, fueron lanzados dos explosivos contra la estación de policía del municipio, dejando un saldo inicial de un auxiliar, en un ataque que sería el tercero contra esa sede durante el año.

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De momento, el joven es atendido en el hospital San José de Condoto, mientras que las autoridades intentan reestablecer el orden en el municipio. Versiones conocidas hasta el momento señalan que la situación sería crítica desde las 11:00 a. m. cuando iniciaron los hostigamientos.

Asimismo, se conoció que un subintendente de la institución también habría resultado lesionado tras los ataques, aunque habría presentado secuelas leves por el aturdimiento de la onda explosiva.

La sede policial de Condoto sumó tres hostigamientos en el transcurso del año tras la detonación de dos artefactos. (Alcaldía de Condoto)

Entretanto, este sería el ataque número 18 contra el departamento. Apenas unas horas horas atrás, en la tarde del miércoles 25 de noviembre, la estación de Policía de Santa Rita de Iró fue atacada con drones que transportaban explosivos. La acción causó daños materiales en la sede policial y no dejó personas heridas ni muertas, según informó el alcalde Wilber Antonio Sánchez Mosquera a Blu Radio.

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En ese momento, Sánchez Mosquera explicó que las primeras agresiones contra la estación se cometieron con armas de fuego. Con el paso de los meses, los grupos armados empezaron a emplear aeronaves no tripuladas para arrojar artefactos explosivos.

“Es un territorio que hace algún tiempo atrás ha venido siendo ocupado por este grupo. Además, tenemos una ubicación estratégica, que permite ese corredor entre varios municipios”, señaló el mandatario a Blu Radio.

En el ataque más reciente, los explosivos afectaron sobre todo los techos y otras áreas de la infraestructura de la Policía Nacional. Las autoridades no informaron de lesionados entre los uniformados ni la población civil.

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El frente Ernesto Che Guevara del ELN y la subestructura Jader Benítez Pantoja del Clan del Golfo operan en el departamento de Chocó. (Jair Coll/Reuters)

El alcalde atribuyó las acciones al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en el territorio. Sin embargo, la autoría específica del ataque del miércoles todavía debe ser confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

Entretanto, la Defensoría del Pueblo ya había advertido el 1 de octubre de 2026 sobre una serie de acciones armadas contra estaciones de Policía en los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró.

En Nóvita, uno de los explosivos lanzados contra la estación impactó una vivienda cercana. La entidad señaló que el uso de drones para lanzar cargas explosivas representa un riesgo para las familias que viven alrededor de instalaciones de la fuerza pública, en especial cuando los ataques ocurren en sectores poblados.

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Aunque en el último caso registrado en Condoto no hay indicios iniciales de los responsables, se sabe que en la región hay presencia de células del ELN, como el frente Ernesto Che Guevara, además de la subestructura Jader Benítez Pantoja del Clan del Golfo.

Las tropas destruyeron 600 galones de gasolina, 270 galones de ACPM y 300 kilogramos de hoja de coca procesada. (Ejército Nacional)

Justamente, el Ejército Nacional desmanteló en las últimas horas dos laboratorios atribuidos al Clan del Golfo en zona rural de Riosucio, Chocó, con una capacidad estimada de hasta 130 kilogramos mensuales de pasta base de coca. La operación buscó afectar las fuentes de financiación de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, que tendría presencia en el Bajo Atrato.

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Los complejos podían generar más de $280 millones mensuales dentro de las cadenas ilegales de comercialización de estupefacientes, de acuerdo con las proyecciones de la Décima Quinta Brigada. La capacidad de producción calculada para las instalaciones oscilaba entre 30 y 130 kilogramos por mes.

La operación fue realizada por tropas del Batallón de Selva N°. 54 Bajo Atrato, una unidad adscrita a la Décima Quinta Brigada. Según el Ejército Nacional, las instalaciones eran utilizadas para procesar hoja de coca y elaborar pasta base.

Los militares destruyeron 600 galones de gasolina, 270 galones de Acpm y 25 galones de amoniaco. También hallaron 300 kilogramos de hoja de coca procesada, 45 kilogramos de cemento, 20 canecas con distintos contenidos, dos escurrideras y una prensa artesanal.

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