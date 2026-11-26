La pieza de $10.000 se consolidó como la denominación con mayor frecuencia de uso en las transacciones cotidianas. (Reuters/Captura de Pantalla X - @xhrxdx)

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La decisión de Bancolombia de retirar de forma gradual los billetes de $10.000 de algunos cajeros automáticos generó inquietud entre usuarios de la entidad bancaria.

En redes sociales, se viralizó una imagen en la que un cliente expresa su inquietud frente a ello. “El billete de $10.000 se va de nuestros cajeros. El billete de $10.000 nos dice adiós, menos mal los de mayor valor nos siguen acompañando. Ten en cuenta esta despedida para tus próximos retiros”, se observa en la fotografía divulgada por el usuario @xhrxdx de X.

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Usuarios reportaron restricciones para retirar $10.000 y $30.000 en algunos cajeros de Bancolombia (Capturas de pantalla X)

Además, varios internautas señalaron que, por esta medida, también han encontrado restricciones para sacar montos de $30.000 en los puestos bancarios en el país. Incluso, otros enfatizaron en que se trataría de la salida de circulación del billete.

Ante esta situación, el Banco de la República se pronunció y aclaró las dudas de los usuarios bancarios sobre la oferta de efectivo en el país. El emisor, en declaraciones a dataiFX, manifestó que no existe una interrupción en la emisión ni en la distribución de estos billetes.

La entidad afirmó que tiene la función exclusiva de poner en circulación la moneda legal colombiana y que ajusta la producción y el reparto de billetes y monedas a las necesidades de las transacciones en el territorio nacional. En ese sentido, el Banco de la República sostuvo que mantiene la producción y distribución de billetes de $10.000 para atender la demanda de efectivo.

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El Banco de la República aseguró que mantiene la emisión y distribución de billetes de $10.000 en Colombia (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)

“El Banco de la República tiene, de manera exclusiva e indelegable, la función de emitir la moneda legal colombiana con el fin de satisfacer la demanda de billetes y monedas en todo el país”, explicó la entidad nacional al medio citado.

Del mismo modo, dio detalles sobre la producción de los billetes de $10.000 de forma anual. Según los datos suministrados al diario mencionado, durante 2025 fabricó 129,7 millones de unidades de esa denominación y, en 2026, la producción llegó a 138,2 millones de billetes, equivalentes a $1,38 billones.

El billete de $10.000 sigue siendo la denominación más usada en transacciones cotidianas, según el banco central (Banco de la República)

Las cifras de circulación tampoco reflejan una reducción marcada. Al cierre del tercer trimestre de 2026 había 264,1 millones de billetes de $10.000 en circulación, un incremento de 0,4% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la respuesta del banco central. La entidad agregó que esta pieza conserva un lugar relevante en los pagos cotidianos.

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“De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre provisión de los billetes y monedas e instrumentos de pago 2026, el billete de $10.000 se consolida como la denominación que se usa con mayor frecuencia para atender las transacciones cotidianas”, indicó el Banco de la República.

Los cajeros multifuncionales de Bancolombia continuarán recibiendo billetes de $10.000 por el momento (Centro Comercial Galerías/sitio web)

Bancolombia atribuye el cambio a razones operativas en su red de cajeros

Bancolombia explicó que el retiro será paulatino y estará limitado a parte de sus equipos. En los cajeros donde ya se aplique, los clientes no podrán retirar $10.000 ni $30.000, mientras que las demás denominaciones continuarán disponibles.

La entidad indicó que la medida responde a la menor disponibilidad de estos billetes en el mercado y al estado físico con el que algunos ingresan a los cajeros, condiciones que pueden afectar su procesamiento. El banco enmarcó el ajuste en la renovación de su red, con el propósito de mejorar la operación de los equipos.

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Bancolombia atribuyó el cambio a la menor disponibilidad y al estado físico de algunos billetes (@Bancolombia/X)

“La menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones”, detalló la entidad bancaria en un comunicado público.

Además, Bancolombia recalcó que avanza en la incorporación de billetes de $100.000 en sus cajeros para ampliar la capacidad de almacenamiento de efectivo y permitir más retiros antes de cada reabastecimiento. El banco no ha precisado cuántos dispositivos dejarán de dispensar billetes de $10.000 ni la fecha en que terminará el proceso.

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Los cajeros multifuncionales, que reciben consignaciones en efectivo, seguirán aceptando por ahora billetes de todas las denominaciones, incluidos los de $10.000, según informó la entidad. “El cambio se hará de manera paulatina, por el momento nuestros cajeros multifuncionales siguen recibiendo todas las denominaciones de billetes”, mencionó.