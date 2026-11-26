La estación de Policía de Condoto, Chocó, fue blanco de un atentado terrorista que dejó una persona muerta (Alcaldía de Condoto)

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Un atentado terrorista contra la estación de la Policía Nacional en el municipio de Condoto, Chocó, dejó un auxiliar muerto este jueves 26 de noviembre de 2026. Según las primeras versiones, dos explosivos fueron arrojados desde un dron contra la sede policial.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que irá por los responsables del ataque y condenó lo ocurrido en Condoto, donde el atentado generó pánico entre los habitantes. Las autoridades continúan con la investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales.

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La Policía confirmó que la víctima era un auxiliar que había sido trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Murió pese a la atención de urgencia que recibió.

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